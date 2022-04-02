موعد آذان المغرب ثاني أيام رمضان .. ودعاء الصيام

موعد أذان المغرب في ثاني أيام رمضان، يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل على موعد أذان المغرب في ثاني أيام رمضان، وعن موعد أذان المغرب ثاني أيام رمضان، الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان، فإن أذان المغرب ثاني أيام رمضان يكون الساعة 6.15 دقيقة لتكون مدة الصوم في ثاني أيام رمضان، هي 14 ساعة و12 دقيقة.



ويكون موعد أذان الفجر ثاني أيام رمضان، الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان، الساعة 4:14 دقيقة بتوقيت القاهرة، في حين يكون موعد الشروق ثاني أيام رمضان، الساعة 5:42 دقيقة، وسكون موعد صلاة الظهر ثاني أيام رمضان، وصلاة العصر 3:30 دقيقة، وصلاة المغرب 6:15 دقيقة، والعشاء 7:34 دقيقة، وتكون مدة الصيام طوال ثاني أيام رمضان هي 14 ساعة و12 دقيقة.



دعاء ثاني يوم رمضان

- اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ماتحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الاسقام اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا..

-اللهم بلغني وبلغ عائلتي ومن أحب والمسلمين سماع التراويح ودعوات المصلين وختم القرآن اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال.

-الله يا ودود يا ودود ياذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون وعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شي يا مغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير.

- يا ربّ بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شي قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين.

-ويستحب أن نقول في دعاء هلال رمضان رب اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا واغفر خطايانا وبدل ضيقنا فرجا وسعادة وارحم والدينا واهالينا وبلغنا رمضان وانت راض عنا.

-اقترب رمضان اقتربت أنفاس الصائمين ونداء المؤذنين ودعاء المصلين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

-اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وارزقنا الإخلاص وحسن العبادة والدينا وذرياتنا وأزواجنا وكل موحد وألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم.

ونقول أيضا في دعاء دخول شهر رمضان، ما رواه الدارمي، «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

- أسالك يا الله أن تخرجنا من رمضان بحفظ الإيمان وسلامة الأبدان ورضا الرحمن بالعفو، والقبول والغفران ودخول الجنان والعتق من النيران.

-اللهم ومع اقتراب رمضان اجعل لنا نجاة من كل المصائب وفرجا من كل هم ونهاية لكل ابتلاء وعتقا من النار ونورا يضيء عتمة قلوبنا يا جبار.

-اللهم مع دخول شهر الخير، اجعلنا يا رب ممن وفق لقيامه إيمانًا واحتسابا، اللهم أجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة.

