توقعات الابراج وحظك اليوم الأحد 3-4-2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3-4- 2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .



#الحمل



مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من القدر، وقد تعرف خبراً مهماً أو تطلق عملية خلاّقة جداً أو مشروعاً مميزاً

عاطفياً: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك وتخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب

صحياً: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما تعانيه مهنياً وعاطفياً



#الثور



مهنياً: تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديداً وتشع ببريق وتستقطب التأييد.

عاطفياً: تصرفات الشريك زادت عن حدها ولم تعد تطاق، لذا يستحسن أن تتدارك الموضوع قبل تفاقمه.

صحياً: تنزع من رأسك فكرة أنك مصاب بمرض خطير وتنطلق في مسار جديد شعاره الصحة أولاً.



#الجوزاء



مهنياً: لا توقع عقداً ولا تباشر عملاً، وابتعد عن الضغوط والتوتر والانفعال والاتهامات والانتقاد والملاحظات الجارحة.

عاطفياً: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق.

صحياً: يكون هذا اليوم مناسباً للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر.



#السرطان



مهنياً: يحتاج إليك الزملاء في العمل ويؤدون دوراً في توجهاتك، فتشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح او تتخذ القرار عنهم.

عاطفياً: تنمو العلاقات المتينة، وتسعد لوقوف الحبيب الى جانبك، وتختفي الكثير من الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء والملاحظات.

صحياً: لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات.



#الاسد



مهنياً: لا تشتت أفكارك ولا تسمح لكثرة المسؤوليات بإرباكك، أحسن توظيف طاقاتك واحذر الوقوع في خطأ وتجنّب توجيه الانتقاد واللوم إلى أحد المسؤولين .

عاطفياً: بما أنك تتسم بالعاطفة القوية وبحبك للأشعار والكتابات، فإنك تستطيع أن تنال إعجاب الطرف الآخر، والتعبير عن حبك له بطريقة مميزة.

صحياً: تشعر بتعب عام في جميع أنحاء جسمك وبصداع مستمر، وقد يكون ذلك بسبب انفعالاتك الدائمة غير المبررة في معظم الأحيان.



#العذراء



مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.

عاطفياً: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر.

صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان



#الميزان

مهنياً: تسنح لك الفرصة للمصالحة ولإعادة الامور الى مجراها الطبيعي مع من اختلفت معهم أخيراً

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات

صحياً: إنه يوم مناسب للمّ الشمل ولإعادة العافية إلى صحتك

#العقرب

مهنياً: تفيض حيوية واندفاعاً هذا اليوم، وتسير نحو تنفيذ أهدافك مهما اعترضتك الحواجز، وتقوم بدور توافقي وتقرب وجهات النظر بين المتخاصمين.

عاطفياً: تعيش قصة فريدة وعلاقة مميزة تحجبها عن الأنظار، أو تحاول أن نطلقها إلى النور ولكنك تواجه بعض العقبات الصغيرة.

صحياً: تبدو في قمة لياقتك وقد استعدت عافيتك، فتزرع التفاؤل في محيطك، وتقنع الجميع بضرورة ممارسة الرياضة وإيلائها الاهتمام الذي تستحقه



#القوس



مهنياً: تعطي الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدّاً، فتبدو سعيداً وفرحاً، وتحصد ثمار ما زرعته

عاطفياً: بعض العقبات تقف عائقاً في طريق علاقتك بالحبيب، وتحاول أن تتأقلم مع هذه العلاقة

صحياً: يمكنك التغلب على التشنجات بإشاعة جو من الفرح في محيطك

#الجدي



مهنياً: تكون واثقا بنفسك ومرتاحاً الى التطورات، وتتحرك على مختلف الصعد، وتكرر المحاولات ولا تستسلم وتكثف اتصالاتك وتصحح مسار عملك.

عاطفياً: . أنصح لك الابتعاد عن اتخاذ القرارت التي يدعمها القدر، تجنب العناد وفرض الرأي، قد يحمل إليك هذا اليوم خيبة كبيرة.

صحياً: كرر محاولاتك للتخلص من السمنة المفرطة حتى لو واجهت بعض الصعوبة، الأمر يتطلب إرادة قوية.



#الدلو

مهنياً: يجعلك هذا اليوم قادراً على ضبط الايقاع، والمطلوب منك التهدئة وعدم استفزاز الزملاء بل التصرّف بليونة.

عاطفياً: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتين الحياة العملية.

صحياً: لا ترهق أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام.



#الحوت



مهنياً: عوامل إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المهنية.

عاطفياً: تقرّب بعضهم منك يثير ريبة الشريك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.

صحياً: واصل ما بدأت به منذ أسبوع لتخفيف وزنك، وسترى النتائج في القريب العاجل.