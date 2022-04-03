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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الابراج وحظك اليوم الأحد 3-4-2022 مهنيا وصحيا وعاطفيا

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد  3-4- 2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 30-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي


#الحمل


مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم بشرى سارّة وهدية من القدر، وقد تعرف خبراً مهماً أو تطلق عملية خلاّقة جداً أو مشروعاً مميزاً
عاطفياً: تفرح ببعض المناسبات مع الشريك وتخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب
صحياً: يعدك هذا اليوم بوضع صحي ممتاز ينسيك كل ما تعانيه مهنياً وعاطفياً


#الثور


مهنياً: تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديداً وتشع ببريق وتستقطب التأييد.
عاطفياً: تصرفات الشريك زادت عن حدها ولم تعد تطاق، لذا يستحسن أن تتدارك الموضوع قبل تفاقمه.
صحياً: تنزع من رأسك فكرة أنك مصاب بمرض خطير وتنطلق في مسار جديد شعاره الصحة أولاً.


#الجوزاء


مهنياً: لا توقع عقداً ولا تباشر عملاً، وابتعد عن الضغوط والتوتر والانفعال والاتهامات والانتقاد والملاحظات الجارحة.
عاطفياً: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق.
صحياً: يكون هذا اليوم مناسباً للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر. 


#السرطان


مهنياً: يحتاج إليك الزملاء في العمل ويؤدون دوراً في توجهاتك، فتشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح او تتخذ القرار عنهم.
عاطفياً: تنمو العلاقات المتينة، وتسعد لوقوف الحبيب الى جانبك، وتختفي الكثير من الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء والملاحظات.
صحياً: لا تنظر إلى الوراء بل تابع طريقك في حميتك الغذائية مهما اعترضك من مشكلات.


#الاسد 


مهنياً: لا تشتت أفكارك ولا تسمح لكثرة المسؤوليات بإرباكك، أحسن توظيف طاقاتك واحذر الوقوع في خطأ وتجنّب توجيه الانتقاد واللوم إلى أحد المسؤولين .
عاطفياً: بما أنك تتسم بالعاطفة القوية وبحبك للأشعار والكتابات، فإنك تستطيع أن تنال إعجاب الطرف الآخر، والتعبير عن حبك له بطريقة مميزة.
صحياً: تشعر بتعب عام في جميع أنحاء جسمك وبصداع مستمر، وقد يكون ذلك بسبب انفعالاتك الدائمة غير المبررة في معظم الأحيان.


#العذراء 


مهنياً: تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولو على المدى البعيد.
عاطفياً: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر.
صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان 


#الميزان

 

مهنياً: تسنح لك الفرصة للمصالحة ولإعادة الامور الى مجراها الطبيعي مع من اختلفت معهم أخيراً 
عاطفياً: تعيش لحظات جميلة جداً تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات 
صحياً: إنه يوم مناسب للمّ الشمل ولإعادة العافية إلى صحتك

 

#العقرب

 

مهنياً: تفيض حيوية واندفاعاً هذا اليوم، وتسير نحو تنفيذ أهدافك مهما اعترضتك الحواجز، وتقوم بدور توافقي وتقرب وجهات النظر بين المتخاصمين.
عاطفياً: تعيش قصة فريدة وعلاقة مميزة تحجبها عن الأنظار، أو تحاول أن نطلقها إلى النور ولكنك تواجه بعض العقبات الصغيرة.
صحياً: تبدو في قمة لياقتك وقد استعدت عافيتك، فتزرع التفاؤل في محيطك، وتقنع الجميع بضرورة ممارسة الرياضة وإيلائها الاهتمام الذي تستحقه


#القوس


مهنياً: تعطي الاتصالات والصفقات التجارية نتائج مرضية جدّاً، فتبدو سعيداً وفرحاً، وتحصد ثمار ما زرعته
عاطفياً: بعض العقبات تقف عائقاً في طريق علاقتك بالحبيب، وتحاول أن تتأقلم مع هذه العلاقة
صحياً: يمكنك التغلب على التشنجات بإشاعة جو من الفرح في محيطك

 

#الجدي


مهنياً: تكون واثقا بنفسك ومرتاحاً الى التطورات، وتتحرك على مختلف الصعد، وتكرر المحاولات ولا تستسلم وتكثف اتصالاتك وتصحح مسار عملك.
عاطفياً: . أنصح لك الابتعاد عن اتخاذ القرارت التي يدعمها القدر، تجنب العناد وفرض الرأي، قد يحمل إليك هذا اليوم خيبة كبيرة.
صحياً: كرر محاولاتك للتخلص من السمنة المفرطة حتى لو واجهت بعض الصعوبة، الأمر يتطلب إرادة قوية.


#الدلو

 

مهنياً: يجعلك هذا اليوم قادراً على ضبط الايقاع، والمطلوب منك التهدئة وعدم استفزاز الزملاء بل التصرّف بليونة.
عاطفياً: قد تفكر في مغازلة أو تتفق مع الشريك على تمضية نهاية أسبوع بعيداً عن روتين الحياة العملية.
صحياً: لا ترهق أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة لا تستحق سوى أن تمر عليها مرور الكرام.


#الحوت


مهنياً: عوامل إيجابية كبيرة في عدد من المجالات، وهذا يكون في مصلحتك لتحسّن أوضاعك المهنية.
عاطفياً: تقرّب بعضهم منك يثير ريبة الشريك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.
صحياً: واصل ما بدأت به منذ أسبوع لتخفيف وزنك، وسترى النتائج في القريب العاجل.

السرطان الدعم كنافة مرأة الأبراج استفزاز الاتصالات

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