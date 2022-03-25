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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-3- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 26-3-2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .

  

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 25-3-2022

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 24-3-2022

 
# الحمل


مهنياً: يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة، إحذر وانتبه قبل فوات الأوان.
عاطفياً: مستجدات شيقة ورائعة تثير اهتمامك، وبانتظارك ارتياح واستقرار كبير في العلاقة وتطابق في الكثير من الأفكار.
صحياً: عليك إعطاء مساحة من الوقت لنفسك وأخذ قسط من الراحة ، وقضاء بعض الوقت للاستمتاع بممارسة نوع من الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى.


#الثور


مهنياً: تعيش يوماً مناسباً جداً للتحرّك على الصعيد المالي، وتفرح لمكسب أو لربح معنوي، وتحصد ثمار جهودك أكثر مما كنت تتوقع.
عاطفياً: التفاهم المبني على الثقة مع الشريك يشكّل ضمانة للحاضر والمستقبل ولبناء علاقة ممتازة وراسخة.
صحياً: أنت ميال إلى المشاريع الترفيهية التي تبعد عنك الهموم، فاختر أحدها وتشارك به مع المقربين.


# الجوزاء


مهنياً: عليك أن تكون أكثر انفتاحاً على الآخرين، وهذا يعزز الثقة بينك وبينهم أكثر من أي وقت مضى فتحصل في النهاية على مبتغاك.
عاطفياً: تدعو الشريك إلى رفقتك في رحلة استجمام وتمضية أوقات ممتعة تنسيه الألم الذي سببته له. 
صحياً: هل حاولت أن تقوم بتمارين رياضية مماثلة لتلك التي تعرض على شاشات التلفزيون؟ التجربة خير برهان.


#السرطان


مهنياً: تشعر بضغط كبير في عملك، خفف من قلقك وتابع أعمالك بهدوء وروية، فتتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة. 
عاطفياً: نقاش صريح مع الحبيب يعيد الأمور إلى نصابها بعد خلافات طويلة، وتتوطد العلاقة.
صحياً: الاضطرابات المعوية سببها التخفيق في الأكل، انتبه لهذا الأمر جيداً.


#الاسد 

مهنياً: لا أعتقد أنّ الجو العام يخدم مصالحك أو يسهّل أعمالك، قد يطرأ ما يُعرقل التقدّم وذلك باختلاق المشاكل والأزمات على مختلف الصعد.
عاطفياً: تكون الظروف العاطفية مشرقة نوعاً ما وتنمو صداقة وتتطور الى علاقة حب تعيش خلالها أجمل لحظات حياتك.
صحياً: لا بد من أن تظهر بعض العوارض لدى المهملين شأنهم الصحي، وهذا اليوم يدعو إلى التنبه من أي تقلبات وعوارض.


#العذراء 


مهنياً: تتمتع بحضور مميز وتعزز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة وتزدهر الآمال وترتفع المعنويات. 
عاطفياً: تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك.
صحياً: مجرد التفكير في التخلص من المشاكل الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.


#الميزان


مهنياً: تعترضك بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما يجب.
عاطفياً: كن جاهزاً لتلبية طلبات الشريك، حتى لو كان بعضها يدخل في إطار الشروط التعجيزية.
صحياً: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي والأجبان القليلة الدسم .


#العقرب


مهنياً: تتكل على مخيلتك لإيجاد الحلول، وتتسلط عليك الاضواء، وتقع عليك مسؤولية مهمة تكون مصيرية بالنسبة إلى حصول على ترقية في مجالك المهني.
عاطفياً: تظهر تحديات خارجية او خلافات مع الشريك، من الافضل ان تتعامل مع هذه المسائل بهدوء للوصول بها إلى بر الأمان.
صحياً: الصداع الدائم والغشاوة في النظر يمكن أن يكون سببهما ارتفاع منسوب السكر في الدم، في هذه الحالة لا تتأخر في إجراء الفحص الطبي اللازم.


#القوس


مهنياً: تضطلع بدور الوساطة بالنسبة إلى موضوع عام، فتكون صلة الوصل بين بعض الأطراف وتدير بعض الشؤون بجاذبية كبرى وتفاؤل.
عاطفياً: يأتيك هذا اليوم محملاً بمشاعر وانفعالات شديدة ورغبات باتجاه شخص لافت جداً يترك أثره فيك بشكل قوي.
صحياً: تضطر تحت وطأة الضغوط التي تواجهها في حياتك العملية، إلى طلب إجازة طارئة لأنك لم تعد قادراً على التحمل. 


#الجدي


مهنياً: إنجازات متعدّدة ومشاريع ناجحة تعطيك دفعاً إضافياً، وتساعدك على تخطّي العقبات التي واجهتك سابقاً في العمل.
عاطفياً: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور. 
صحياً: لقاء مع أصدقاء جدد يفتح لك أبواباً جديدة من التعاون الرياضي المفيد للصحة.


#الدلو


مهنياً: غلطة غير مقصودة ارتكبتها أخيراً تضعك في موقف حرج مع الزملاء، إجتهد لإعادة الأمور إلى نصابها. 
عاطفياً: تواصل مع الحبيب واستمع إلى مشاكله وهواجسه وهمومه، أنت أفضل صديق له في مثل هذه الظروف.
صحياً: قم بالمبادرة لدعوة الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة أو الذهاب في رحلة صيد.


#الحوت


مهنياً: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية. 
عاطفياً: الوضع العاطفي يشكو بهتاناً أو جموداً أو جفاء، بانتظارك انقباض عاطفي لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجدداً.
صحياً: حاول التخفيف من حالات التوتر التي قد تنعكس سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا الصعيد توقعات الأبراج ​​​​​​​health

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