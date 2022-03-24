توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 24-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 24- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمدك بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا وتبدو في أوج تألقك.

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك الفرصة للاقتراب بلطف ممن تحب أو من شريك حياتك.

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك ولا تتسرع في اتخاذ قرار.

عاطفيا: قد تتملكك الحيرة في علاقة عاطفية وعليك أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر كي لا تتفاقم المشاكل.

برج السرطان

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجبات مهنية أو منزلية، فقط اعتن بحماية حقوقك.

عاطفيا: عطارد بمنزل الحظ يمنحك جاذبية وتميل للتعبير عن مشاعرك بجرأة

برج الأسد

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.

مهنيا: تسعد اليوم بوقتك وتعبر عن وجهات نظر جديدة وتوسع نطاق اتصالاتك، فقط لا تغامر وحافظ على حقوقك.

برج العذراء

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا: حاول أن تنهي نزاعا مع من تحب أو مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.

برج الميزان

مهنيا وماليا: اليوم تميل إلى الاعتدال في كل شيء.. تتمتع أيضا باليقظة وتبدو متزنا جدا، فقط انتبه لحقوقك.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة.

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: اليوم اهتم بأن تتعامل بأسلوب ودي مع من حولك كي تحافظ على علاقاتك.

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك لتتخلص من أي تشوش.

برج القوس

مهنيا وماليا: اليوم تبدو قادرا على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة وقد تقوم بخيارات تثبت تفوقك وذكاءك.

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك سحرا ويدفعك للتقدم بثقة نحو من تحب.

برج الجدي

مهنيا وصحيا: حاول أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك لتتغلب على الإجهاد وعليك ألا تعلن عن خططك!

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا ومن المهم ألا تعلن أخبارك الشخصية.

برج الدلو

مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد المخلصين الذين يساندونك وتساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة بعض الأصحاب.

برج الحوت

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

اجتماعيا وعاطفيا: حاذر من المبالغة في انفعالاتك وتماسك ولا تفقد أعصابك حتى لو واجهت استفزازا واقتصد في كلامك لتأمن شر الجدال





















