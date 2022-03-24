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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 24-3-2022

توقعات الأبراج وحظك
توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 24-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس 24- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.
عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمدك بكل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا وتبدو في أوج تألقك.

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك الفرصة للاقتراب بلطف ممن تحب أو من شريك حياتك.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك ولا تتسرع في اتخاذ قرار.
عاطفيا: قد تتملكك الحيرة في علاقة عاطفية وعليك أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر كي لا تتفاقم المشاكل.

برج السرطان
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجبات مهنية أو منزلية، فقط اعتن بحماية حقوقك.
عاطفيا: عطارد بمنزل الحظ يمنحك جاذبية وتميل للتعبير عن مشاعرك بجرأة

برج الأسد
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.
مهنيا: تسعد اليوم بوقتك وتعبر عن وجهات نظر جديدة وتوسع نطاق اتصالاتك، فقط لا تغامر وحافظ على حقوقك.

برج العذراء
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا: حاول أن تنهي نزاعا مع من تحب أو مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.

برج الميزان
مهنيا وماليا: اليوم تميل إلى الاعتدال في كل شيء.. تتمتع أيضا باليقظة وتبدو متزنا جدا، فقط انتبه لحقوقك.
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: اليوم اهتم بأن تتعامل بأسلوب ودي مع من حولك كي تحافظ على علاقاتك.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تضاعف تركيزك وتراجع خطواتك لتتخلص من أي تشوش.

برج القوس
مهنيا وماليا: اليوم تبدو قادرا على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة وقد تقوم بخيارات تثبت تفوقك وذكاءك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمنحك سحرا ويدفعك للتقدم بثقة نحو من تحب.

برج الجدي
مهنيا وصحيا: حاول أن تنظم جهودك وتعتني بصحتك لتتغلب على الإجهاد وعليك ألا تعلن عن خططك!
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا ومن المهم ألا تعلن أخبارك الشخصية.

برج الدلو 
مهنيا وماليا: القمر في منزل المشروعات يساعدك على تنمية أعمالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد تجد المخلصين الذين يساندونك وتساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة بعض الأصحاب.

برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.
اجتماعيا وعاطفيا: حاذر من المبالغة في انفعالاتك وتماسك ولا تفقد أعصابك حتى لو واجهت استفزازا واقتصد في كلامك لتأمن شر الجدال





 





 

الأبراج خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الخميس 24- 3- 2022 برج الثور برج الحمل

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