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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 25-3-2022

صدى البلد

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 25- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.
عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع مما يجعل اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة ولقاءات واعدة وتخيم على علاقاتك روح الود والتفاؤل.
مهنيا وماليا: عطارد بمنزل المشروعات يمنحك فرص كبيرة لتحقيق مكاسب وأرباح، فقط لا تعلن خططك وتجنب الزهو.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بسرعة البديهة ويساعدك ذلك على علاج مستجدات.
عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحظ تدفعك للاقتراب ممن تحب، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك به.

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك واليوم ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن هادئا مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

برج الأسد
مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يضع اليوم على عاتقك الكثير لتنجزه وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك، فقط حافظ على حقوقك.
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحظ قد تعدك بأوقات حلوة، فقط لا تبالغ في إظهار الخشونة والشدة وكن متفهما.

برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب والصداقة.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. اليوم لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة، فقط ركز على حماية حقوقك.

برج الميزان
عاطفيا وعائليا: القمر معاكس.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم بنفسك وصحتك.
مهنيا واجتماعيا: انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. قاوم الإحباط وثابر وانتبه لحقوقك، ونظم أولوياتك كي تحقق تطورا.

برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بحيوية مع الجميع وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.
مهنيا: رغم الضغوط.. عطارد يمدك بالحماس واليقظة، ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد تشعر بالتشوش.. ادرس جيدا خطواتك لتعالج المشاكل.
عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.
عاطفيا: القمر في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

برج الدلو
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك وحافظ على السرية والكتمان!
عاطفيا وماليا: ينصحك الفلك بالصبر وعدم التسرع في أقوالك وانفعالاتك، وانتبه من محاولات النصب والاحتيال.

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر فيتحسن اليوم مزاجك وتشعر بالسعادة العاطفية ودعم الأصدقاء.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. عطارد والمشتري في برجك يساعدانك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.

الأبراج اليوم الجمعة 25- 3- 2022 برج الحمل توقعات الابراج برج الثور

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