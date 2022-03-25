توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 25-3-2022

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 25- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي .

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.

عاطفيا: تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك.

برج الثور

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع مما يجعل اليوم مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة ولقاءات واعدة وتخيم على علاقاتك روح الود والتفاؤل.

مهنيا وماليا: عطارد بمنزل المشروعات يمنحك فرص كبيرة لتحقيق مكاسب وأرباح، فقط لا تعلن خططك وتجنب الزهو.

برج الجوزاء

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمدك بسرعة البديهة ويساعدك ذلك على علاج مستجدات.

عاطفيا: رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحظ تدفعك للاقتراب ممن تحب، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك به.

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك واليوم ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن هادئا مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

برج الأسد

مهنيا وعائليا: القمر في منزلك السادس يضع اليوم على عاتقك الكثير لتنجزه وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك، فقط حافظ على حقوقك.

عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحظ قد تعدك بأوقات حلوة، فقط لا تبالغ في إظهار الخشونة والشدة وكن متفهما.

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب والصداقة.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. اليوم لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة، فقط ركز على حماية حقوقك.

برج الميزان

عاطفيا وعائليا: القمر معاكس.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم بنفسك وصحتك.

مهنيا واجتماعيا: انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. قاوم الإحباط وثابر وانتبه لحقوقك، ونظم أولوياتك كي تحقق تطورا.

برج العقرب

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بحيوية مع الجميع وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.

مهنيا: رغم الضغوط.. عطارد يمدك بالحماس واليقظة، ويجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

برج القوس

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد تشعر بالتشوش.. ادرس جيدا خطواتك لتعالج المشاكل.

عاطفيا: رغم الضغوط والتشوش.. فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرا وجاذبية وتساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك اليوم لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

عاطفيا: القمر في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك وحافظ على السرية والكتمان!

عاطفيا وماليا: ينصحك الفلك بالصبر وعدم التسرع في أقوالك وانفعالاتك، وانتبه من محاولات النصب والاحتيال.

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر فيتحسن اليوم مزاجك وتشعر بالسعادة العاطفية ودعم الأصدقاء.

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. عطارد والمشتري في برجك يساعدانك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا.