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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29-3-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الابراج
الابراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29-3-2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-3- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

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نشرة المرأة .. حظك اليوم 27- 3- 2022.. وأبرز النصائح للحفاظ على صحة العين

 
#الحمل


مهنياً: تتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المادي، لكن الشروط قد تكون صعبة إنما غير مستحيلة. 
عاطفياً: تحاول التهرب من بعض المسؤوليات الصعبة تجاه الشريك ولكن من دون جدوى. 
صحياً: تتمتع بصحة ممتازة ومعنويات عالية وتقرّب شخصيتك الجذابة إليك المحيطين بك. 


#الثور


مهنياً: تقلق أو تضطرب لبعض الأمور وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة.
عاطفياً: يفاجئك الشريك ببعض الاقتراحات بغية تحسين العلاقة وتمتينها، لكن الضغوط عليه باتت كبيرة.
صحياً: تتبلور لديك فكرة خلاقة قادرة على جعلك تبتعد عن الأجواء المتشنجة أكبر فترة ممكنة.


#الجوزاء


مهنياً: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك، تبحث شؤوناً مادية وتكون حاضر الذهن، فتتخذ قرارات جيدة في الوقت المناسب.
عاطفياً: حاول أن تقلب الأوضاع لمصلحتك حتى لو كانت الأمور معقدة قليلاً، واستفد من الظرف المناسب للبدء بعلاقة جديدة.
صحياً: من السهل ان تصاب بارتفاع في ضغط الدم لذا حاول دائما أن تكون في أجواء هادئة ولا تتعرض لأي نزاعات أو مشاكل قد تسبب لك وعكة صحية.


#السرطان


مهنياً: قد يطرأ اليوم ما يعاكس مشاريعك الجديدة قليلاً ويعرقل ترقية ما، لكن لا تيأس فالأيام المقبلة تحمل إليك الكثير من المفاجآت. 
عاطفياً: تنتظرك السعادة مع الحبيب بعد طول صبر وأناة وبعد خلافات مستحكمة، وتعود الأفراح لتسيطر على الأجواء.
صحياً: إياك والتقاعس والمماطلة بشأن الأمور المفيدة لأعصابك وراحتك، ولا سيما ممارسة المشي يومياً.


#الاسد 


مهنياً: كن جاهزاً يا عزيزي للتخلّي عن بعض الاستقلالية ولإلغاء بعض المشاريع في سبيل الوقوف الى جانب أحد الزملاء.
عاطفياً: تمسك بزمام الأمور وتمحو الخلافات وتتلقى اتصالاً يفرح قلبك، وتسمع صوتاً كان في الأمس الأقرب إلى قلبك، باختصار، تستعيد البسمة وتشعر بالانسجام. 
صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حالة من الاضطراب والقلق، ويفقدك الحياة الاجتماعية والنشاطات الترفيهية.


#العذراء 


مهنياً: تتمتع بطاقة مهمة ونشاط وثقة بالنفس تعتبر من الابراج القوية انت انسان ريادي قيادي بغض النظر عن عمرك.
عاطفياً: قد تقع في الغرام أو تعيش مغامرة خاصة، وإذا كنت مرتبطاً فقد تستعيد العشق الذي كان وتبدأ صفحة جديدة من حياتك العاطفية.
صحياً: تجنّب الانفعال الشديد لئلا تصاب بنوبات غضب تدفعك إلى توجيه الملاحظات اللاذعة والكلام الجارح، وانتبه إلى صحتك جيداً.


#الميزان


مهنياً: مشاريع مهمة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستخفاف بأي شيء أو إهماله 
عاطفياً: تخلّص من التراكمات القديمة من خلال معالجتها مع الشريك والانطلاق بخطوات جديدة ومدروسة
صحياً: خذ قسطاً من الراحة في العمل، وخصّصه لبعض الأنشطة الفكرية والرياضية


#العقرب


مهنياً: تصرفات متسرعة قد تسيء إلى صورتك الحقيقية لدى أرباب العمل، لكنّك قادر على توضيح الأمور قبل فوات الأوان.
عاطفياً: احذّرك من التقلبات التي تظهر ومن المشاكل و من المغامرات العاطفية، تجنّب المجازفات وافعل فقط ما هو ضروري.
صحياً: أمراض العصر كثيرة، ويمكن أن نصاب بها أحياناً من دون أن ندري، من هنا يتوجب عليك إجراء فحوص دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من سلامتك. 


#القوس


مهنياً: تبحث هذا اليوم عن أمان واستقرار واطمئنان ما بالنسبة إلى وضع مالي أو تمويلي تبحثه
عاطفياً: ارتباط عاطفي جديد في طريقه إليك، قد يحمل إليك مشروع وزواج واستقرار نهائي
صحياً: إذا كنت تكثر من تناول الحلويات، النتائج ستظهر قريباً جداً ولن تكون مطمئنة


#الجدي


مهنياً: ربما تحل مكان أحد المسؤولين، وتستقطب الإعجاب والاحترام، تقدم أفكاراً براقة وتتواصل مع المحيط المهني بنجاح.
عاطفياً: تسير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسي إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة.
صحياً: تتقبل النصائح الغذائية بكل طيبة خاطر وتعمل على تنفيذها بحذافيرها.


#الدلو

 

مهنياً: نجمك يسطع وتدخل في مرحلة من الحيوية ممتازة فترة مميزة قد تشتري منزلا او عقارا جديدا، مزوّداً بمعنويات قوية وديناميكية بلا حدود.
عاطفياً: لا تقرّر ارتباطاً هذا اليوم ولا تفكر في علاقة جديدة مع أول شخص ترتاح له، وكُن منتبهاً إلى أدقّ التفاصيل الشخصية.
صحياً: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائياً والانتباه إلى صحتك.


#الحوت


مهنياً: التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك، وتسعد بلقاءات واجتماعات غير تقليديةتحملك إلى عالم الأحلام الواسع. 
عاطفياً: يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في أحد المنتجعات السياحية. 
صحياً: تلتقي شخصاً مهماً يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها.

حظك اليوم مهنيا وعاطفيا وصحيا حظك اليوم الثلاثاء اليوم الثلاثاء الأبراج

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