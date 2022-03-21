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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 21-3- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي

صدى البلد

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإثنين الموافق 21-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهنديCommunity

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

هذا الأسبوع ، سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية. قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل.

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

يمكنك الحصول على فرصة للمضي قدما و سيكون هذا الأسبوع مشغولاً إلى حد ما بالنسبة لك.

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

 سيكون هذا الأسبوع مليئًا بالتحديات على الصعيد الاقتصادي

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

قد تكون هناك بعض المشاكل على الجبهة الاقتصادية. إنفاق الكثير يمكن أن يفسد ميزانيتك

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

سيتعين عليك هذا الأسبوع إجراء بعض التغييرات في خططك حتى تتمكن من قضاء بعض الوقت الجيد مع أحبائك. 

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

 سيكون هذا الأسبوع مفيدًا لك على الصعيد المالي. بالنسبة لرجال الأعمال ، إذا كنت تفكر في الاستثمار ، فعليك أولاً الحصول على معلومات كاملة ، وإلا فقد تتعرض لخسائر فادحة.

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

. ستحصل على نتائج جيدة على صعيد العمل و من الممكن أن تحصل على ثمار عملك الشاق خلال هذا الوقت

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

قد تضطر إلى السفر هذا الأسبوع ، والذي سيكون مفيدًا جدًا لك. سيكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا على صعيد العمل.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

.من ناحية أخرى ، سيحاول بعض الأشخاص تضليلك من خلال تقديم معلومات خاطئة. كن حذرا مع هؤلاء الناس

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

هذا الأسبوع يمكن أن يعطي نتائج مختلطة بالنسبة لك. . أيضًا ، اتخذ قراراتك في الأمور المالية بحكمة. 

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

سيكون هذا الأسبوع مفيدًا جدًا لك. ستحصل على بعض الفرص الرائعة التي سيكون لها تأثير إيجابي على حياتك.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

 هذا الأسبوع سوف يكون مليئًا بالطاقة الإيجابية والحماس والأفكار الإبداعية

برج برج الحمل برج الثور الجوزاء السرطان الاسد Community

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