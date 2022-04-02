نشرة المرأة.. اكتشف حظك في أول يوم رمضان .. وطريقة عمل الكنافة بالقشطة

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها وتكاتها إليكم المقادير.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 2/4/ 2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تقدم لك بدايات مهنية نتائج امتحانات مهنية مالية اكاديمة جيدة اسلوب جديد اهتمامات جديدة ومتنوعة لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة إنّ حضورك لافت ولا بدّ من أن تحقق انجازات مهمّة.

يساعد التدليك على تقليل آلام الحمل وعدم الراحة التي تواجهها العديد من النساء عند زيادة الوزن، تختار العديد من النساء الحوامل تدليك الحمل لتخفيف آلام العضلات، إلى جانب ذلك ، فهو يساعد على الاسترخاء وتهدئة عقلك وجسمك قبل وصول الطفل.