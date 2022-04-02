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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. اكتشف حظك في أول يوم رمضان .. وطريقة عمل الكنافة بالقشطة

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

أول يوم رمضان… طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها وتكاتها
 

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها وتكاتها إليكم المقادير.

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 2/4/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 2/4/ 2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .

2 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟
 

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تقدم لك بدايات مهنية نتائج امتحانات مهنية مالية اكاديمة جيدة اسلوب جديد اهتمامات جديدة ومتنوعة لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة إنّ حضورك لافت ولا بدّ من أن تحقق انجازات مهمّة.

تدليك ما قبل الولادة أثناء الحمل: الفوائد والأمان والمخاطر
 

يساعد التدليك على تقليل آلام الحمل وعدم الراحة التي تواجهها العديد من النساء عند زيادة الوزن، تختار العديد من النساء الحوامل تدليك الحمل لتخفيف آلام العضلات، إلى جانب ذلك ، فهو يساعد على الاسترخاء وتهدئة عقلك وجسمك قبل وصول الطفل.

الوزن حظك اليوم كنافة الصحة الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا موقع صدى البلد ​​​​​​​health

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