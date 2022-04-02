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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 2/4/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 2/4/ 2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .

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#الحمل

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم حيوية كبيرة للاقبال على العمل والانفتاح على الناس والقيام بالمبادرات والمساعي من دون تقاعس
عاطفياً: إبحث عن الوسطاء وعن أهل النيّات الحسنة، فقد يحاول أحد ما حل الأوضاع المأزومة بينك وبين الشريك
صحياً: قد تكون الأمراض محدقة بك في أي لحظة، لكن بإمكانك التخفيف من الإصابة ببعضها إذا مارست الرياضة

#الثور

مهنياً: لا تراهن على الحظوظ، قد تعاني الركود ومراوحة المكان، حذار الفوضى والتأخير والخيبة.
عاطفياً: اذا لم تكن مرتاحاً لتصرفات الشريك معك في الآونة الأخيرة، سارع الى مصارحته قبل فوات الأوان.
صحياً: استقد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر.

#الجوزاء

مهنياً: قد تصبح المسائل المادية من الأسس والمعطيات الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي. 
عاطفياً: تلتقي شخصاً من الجنس الآخر تجده ممتعاً للغاية وقد يكون بداية لعلاقة متينة.
صحياً: لا تتأفف من كثرة التمارين الرياضية التي عليك القيام بها، فهي تفيدك كثيراً.

#السرطان

مهنياً: قد تسمع كلاماً غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.
عاطفياً: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك
صحياً: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديداً عليك وفقاً لما عرفت به سابقاً.

#الاسد

مهنياً: ترتفع المعنويات وتفرح لانفراج الأمور ولوضوحها، وتناقش فواتير واقساطاً وتهتم لتفاصيل العقود المصرفية.
عاطفياً: يتصارع القلب مع العقل فلا تعرف الى اين تسير، تجنب ارتكاب الاخطاء الكبيرة، لا تعرض استقرارك العاطفي للاهتزاز.
صحياً: . خذ احتياطاتك من تفجر وضع عائلي أو داخل جماعة تنتمي اليها، ما قد يهدد أمر ما سلامتك وصحتك.

#العذراء

مهنياً: تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل.
عاطفياً: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلاً فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه. 
صحياً: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلاً.

#الميزان

مهنياً: تطور جديد في العمل يفتح أمامك الأبواب ويأتيك بمساعدات يقدّمها بعض الزملاء المخلصين.
عاطفياً: توقّع فرصاً جديدة ونجاحاً وتطوّرات ممتازة وأحلاماً رومانسية وعلاقات مميّزة جدّاً. 
صحياً: يوم من الراحة يعيد الأمور إلى نصابها على الصعيد الصحي.

#العقرب

مهنياً: تتزوّد حيوية مضاعفة لإحراز نجاح تصرّ عليه، وتتطرق الى مواضيع جديدة ما يجعلك تشعر بالانتعاش.
عاطفياً:تباشر مشاريع مع الحبيب وتعرف تغييرات عامة لمصلحتك، وتبلغ قدراتك الباطنية ذروتها فتبدو مؤهلاً لاستشراف المستقبل والتصرف على هذا الأساس.
صحياً: لا تتردد لحظة في تنفيذ كل ما يطلبه منك أخصائي التغذية، فهو وحده يعرف طبيعة جسمك والوجبات الصحية المفيدة لك.

#القوس

مهنياً: يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.
عاطفياً: انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.
صحياً: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك.

#الجدي

مهنياً: قد تحزن بسبب ظلم، كن ليناً كي لا تواجه بحواجز كبيرة، واحمِ مصالحك من التراجع، وكذلك استقرارك المعنوي.
عاطفياً: حذار المواجهة الشرسة حتى لو اضطررت إلى مواجهة الشريك، كن هادئاً وبرّر مواقفك من دون إثارة المتاعب.
صحياً: تبدو متقلب المزاج ومتوتر الأعصاب، وقد تعاني تراجعاً معنوياً او صحياً، إجتمع بالأصدقاء وابتعد عن اجتماعات العمل.

#الدلو

مهنياً: يبدو أن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقك تزداد ثقلاً، لا بأس من مشاركتها مع الزملاء فهم قادرون على التخفيف عنك بعض الشيء. 
عاطفياً: تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطاً عليك لأسباب لها صلة بالعلاقة بينكما، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء.
صحياً: إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، فما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد.

#الحوت

مهنياً: تستعيد حماستك، وتتمتع بسرعة بديهة وبقدرة على الاستيعاب وتحليل الأمور بذكاء حاد وتفرح بنتائج مفاوضات أو تسويات
عاطفياً: الظروف مناسبة جداً للتقارب ولإحياء الذكريات الجميلة، لذا كن ذكياً وحسّن علاقتك بالشريك
صحياً: حب الطبيعة يدفعك إلى التوجه إلى أحضانها للمشي فيها والتخفيف عن نفسك.

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