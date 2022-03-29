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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: اعرفي نسبة الحديد المناسبة لعمر طفلك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي :

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29-3-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29-3-2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .
 

29 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة وواعدة تكبر خلالها الطموحات وتتوفر فرص النجاح ويسطع نجمك وقد تقدم على تغييرات في حياتك المنزلية والشخصية وقد تكون النتائج ايجابية جدا.
 

طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن بمذاق مختلف

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل فرخة مشوية فى الفرن بمذاق لا يقاوم وأفضل من الجاهز
 

لماذا يحتاج طفلك بالحديد وما هى الكنية المحددة…. عشر أغذية صحية غنية بالكالسيوم لطفلك

تتعدد فوائد الأطعمة الغنية بالحديد للأطفال الصغار حيث يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في الوظائف الفسيولوجية الحيوية. يتمتع معظم الأطفال الناضجين بمستويات كافية من الحديد منذ الولادة وحتى عمر أربعة إلى ستة أشهر بعد ذلك ، يبدأ مخزون الحديد لديهم في النضوب مع نموهم

حظك اليوم التواصل الاجتماعي صدى البلد الكالسيوم طفلك health

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