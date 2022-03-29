نشرة المرأة: اعرفي نسبة الحديد المناسبة لعمر طفلك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي :

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29-3-2022 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي .



قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة وواعدة تكبر خلالها الطموحات وتتوفر فرص النجاح ويسطع نجمك وقد تقدم على تغييرات في حياتك المنزلية والشخصية وقد تكون النتائج ايجابية جدا.



تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل فرخة مشوية فى الفرن بمذاق لا يقاوم وأفضل من الجاهز



تتعدد فوائد الأطعمة الغنية بالحديد للأطفال الصغار حيث يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في الوظائف الفسيولوجية الحيوية. يتمتع معظم الأطفال الناضجين بمستويات كافية من الحديد منذ الولادة وحتى عمر أربعة إلى ستة أشهر بعد ذلك ، يبدأ مخزون الحديد لديهم في النضوب مع نموهم