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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

29 مارس ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج

الابراج
الابراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة وواعدة تكبر خلالها الطموحات وتتوفر فرص النجاح ويسطع نجمك وقد تقدم على تغييرات في حياتك المنزلية والشخصية وقد تكون النتائج ايجابية جدا.

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حظك اليوم وتوقعات الأثنين 28-3- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

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نشرة المرأة .. حظك اليوم 27- 3- 2022.. وأبرز النصائح للحفاظ على صحة العين


مولود اليوم  الثلاثاء 29 آذار مارس من برج الحمل 


مولود اليوم من برج الحمل عاطفي جداً ، حتى الرجل في قد تنزل دموعه على أبسط موقف محزن أو مشهد مؤثر ، كما أنه يميل إلى حبه للقراءة والثقافة والإطلاع على كل ما هو جديد في النواحي المختلفة ، ذو أذن موسيقية يحب العزف والإستماع للأغاني العاطفية باستمرار ، فهي تدخله في حالة مميزة من العشق ، كما أن هذا المولود المميز له خيال واسع لا حدود له ، يستطيع بلحظة أن يؤلف حكاية وينهيها دون أن تشعر بأنها من نسج خياله . 

 

شخصية اليوم في علم الأرقام..

 

من جانبها قالت خبرة الأبراج عبير فؤاد ، إذا كنت مولودا في يوم 29 مارس فإن ذلك يعني أنك رومانسي وحساس ومتقلب ولديك حس انساني وشغف بالمعرفة والسفر أنت أيضا بحاجة دائما للشعور باستقلاليتك وسيادتك على حياتك.


نصيحة: 

 

في عام ٢٠٢٢ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

حظك اليوم الأبراج برج الحمل شخصية اليوم صحة توقعات ​​​​​​​health

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