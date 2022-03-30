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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 30-3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم
حظك اليوم

يشغل بال الكثير توقعات الأبراج وحظك اليوم، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك لليوم الإربعاء الموافق 30-3-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيدين العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندى

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل):

ننصحك اليوم بالابتعاد عن المناقشات، وإلا فقد تتسبب في مشاكل كبيرة لنفسك. 

برج الثور (21 أبريل - 20 مايو): 

بالحديث عن العمل ، فإن الحالة المزاجية لرئيسك في العمل في المكتب لن تكون جيدة اليوم. في مثل هذه الحالة ، يُنصح بعدم الإهمال تجاه العمل. 

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو): 

يحتاج رجال الأعمال إلى تجنب السفر غير الضروري و ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. يمكن أن يكون هناك تحسن في صحة الأب. 

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو): 

ومع ذلك ، في هذا الوقت يحتاجون إلى التركيز أكثر على الراحة. من الناحية المالية ، من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك. 

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 23- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس): 

إذا اتخذت قراراتك المالية بعناية ، فحينئذٍ ستنتهي جميع مشاكلك قريبًا. لن تكون مسألة الصحة جيدة اليوم. قد تشعر بالضعف والتعب.

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر): 

اليوم سيكون يوما سعيدا جدا قد تحصل على فرصة جيدة. من المرجح أن يحصل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في شراكة على نتائج جيدة لجميع قراراتهم

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر): 

 بالحديث عن الحياة الشخصية ، لن يكون مزاج زوجك جيدًا. 

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر): 

 ينصح بتجنب استخدام الكلمات الخاطئة في الغضب. يجب أن تحترم مشاعر من تحب.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر): 

 لا تتعجل في أمر المال ، خاصة أثناء إجراء المعاملات المالية ، يجب أن تتصرف بحكمة. إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية ، فاستمر في تناول الأدوية بانتظام.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير): 

لن يكون جو مكتبك جيدًا اليوم. يمكن لرئيسك اليوم أن يعاملك بصرامة شديدة. تجنب تكرار نفس الخطأ مرارًا وتكرارًا. 

يُنصح رجال الأعمال بالحفاظ على مستنداتهم المهمة آمنة. بصرف النظر عن هذا ، إذا حصلت على عرض عمل جديد اليوم ، فلا تتسرع كثيرًا.

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير): 

 ستكون الأمور طبيعية في حياتك الشخصية. من روتينك المزدحم ، تحتاج أيضًا إلى قضاء بعض الوقت لأحبائك ، خاصة في هذا الوقت يجب أن تولي المزيد من الاهتمام للأطفال.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس): 

سيكون اليوم يومًا جيدًا من الناحية الاقتصادية. يمكن أن يكون الإهمال تجاه الصحة مكلفًا.

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