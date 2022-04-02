2 أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تقدم لك بدايات مهنية نتائج امتحانات مهنية مالية اكاديمة جيدة اسلوب جديد اهتمامات جديدة ومتنوعة لذلك أشجعك على التحرّك بجرأة إنّ حضورك لافت ولا بدّ من أن تحقق انجازات مهمّة.

مولود اليوم 2 نيسان ابريل من برج الحمل

مولود اليوم من برج الحمل هو ملك العلاقات، حيث أنه يحترف التواصل مع الآخرين. هو أيضا ذكي وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة. أدائه سريع، وذكي ويتمتع بسرعة البديهة.يحاول طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة في عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسي.قد يجد صعوبة في اتخاذ القرار كما أن حالته المزاجية قد تتبدل سريعا، لكنه في الوفت ذاته يتمتع بشخصية مرنة ولا يمانع من السير مع التيار. إلى جانب ذلك، فإن لديه اهتمامات عديدة في مجالات مختلفة كما أن شخصيته اجتماعية ويتعلق بكل ما هو مختلف وجديد



من جانبها قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد إذا كنت مولودا في يوم 2 أبريل فإن ذلك يعني أن لديك طاقة كبيرة وتعمل بإصرار وفاعلية.. أنت أيضا محب للجمال، لكن إيقاعك في الحياة غير منتظم وتميل لعدم الصبر.

نصيحة:



عام ٢٠٢٢ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.