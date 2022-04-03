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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

بث مباشر
بث مباشر

 لقي طفلان في بريطانيا مصرعهما، بعدما أطلقت فتاة النار على ابن عمها ثم قتلت نفسها، وذلك خلال تصوير مقطع فيديو "بث مباشر" على إنستجرام

 

لقي الطفلان مصرعهما أثناء تصوير مقطع فيديو، فيما وصفته عائلتهما بأنه "حادث غريب" وقع خلال حفلة عيد ميلاد في شقة بـ سانت لويس في بريطانيا.

وصفت شرطة سانت لويس في البداية الحادثة التي أطلقت فيها الطفلة «باريس هارفي» البالغة من العمر 12 عامًا النار على ابن عمها «كورون هارفي» البالغ من العمر 14 عامًا، قبل إطلاق النار على نفسها، باعتبارها جريمة قتل وانتحار.

كان أبناء العم يحضرون حفلة عائلية للاحتفال بعيد ميلاد أحد الأقارب، ثم قاموا بإطلاق بث مباشر على تطبيق إنستجرام من حمام الشقة حوالي الساعة 2 صباحًا عندما وقع إطلاق النار.

 

وقالت والدة باريس «شانيس هارفي» لشبكة إن بي سي التابعة لـ KSDK بأنها لا تعرف إلى من تنتمي البندقية أو كيف عثرت عليها ابنتها المراهقة لتقتل ابن عمها أو لماذا قتلت نفسها.

 

فيما لم توجه الشرطة أية اتهامات إلى أشخاص حتى الآن في جريمة القتل المروعة.

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images - 2022-04-03T045321.801
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SEC_96029551 (1)
بريطانيا طفلة باريس إطلاق النار كارثة بريطاني تطبيق انستجرام سانت لويس جريمة قتل اخبار المنوعات منوعات حوادث أخبار الترفيه انستجرام

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