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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اجتياح أمواج ضخمة بأحد شواطئ سيدني تصل إلى المنازل .. شاهد

أمواج
أمواج

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل اجتياح أمواج ضخمة بأحد شواطئ سيدني تصل إلى المنازل .


وقد اجتاحت أمواج ضخمة الساحل الشرقي لأستراليا أمس السبت وصلت إلى المنازل وغمرت شاطئ بوندي بياش الشهير في سيدني ، وأُصدرت تنبيهات من أمواج خطرة في معظم مناطق ساحل ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تسبّبت الرياح القوية بتشكّل أمواج ضخمة.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو موجة ضخمة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار تصل مياهها إلى المنازل، فيما شوهد متفرجون يفرون من أمواج اجتاحت شاطئ أفوكا بيتش الذي يبعد 90 دقيقة بالسيارة إلى الشمال من سيدني.

وأوضح بيتر إيفانز من هيئة الإنقاذ في نيو ساوث ويلز لوكالة فرانس برس أنّ العناصر يقدمون المساعدة لعدد كبير من سكان المنازل التي اجتاحتها الأمواج في المنطقة، لكنّه طمأن إلى أن الوضع يتحسن. وقال "نأمل في أن يكون الأصعب قد انتهى وألا نواجه الليلة أو غداً ما عانيناه هذا الصباح وخلال الليلة الفائتة".

وفي سيدني، غرق شاطئ بوندي بيتش الشهير بأمواج اجتاحت جسور المشاة وتدفقت مياهها نحو الطريق المجاورة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من موجات خطرة ورياح قوية تجتاح المنطقة التي تشمل الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز وصولاً إلى حدود ولاية فيكتوريا طوال نهاية الأسبوع.

شواطئ سيدنى ولاية نيو ساوث ويلز سكان 90 دقيقة استراليا الساحل الشمالي

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