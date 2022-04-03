العام المقبل.. مصر في الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. شاهد

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، إن الشركة تنتج محصول بنجر السكر وتساهمة بالمشاركة مع وزارة التموين بحصة 56% لافتاً إلى أنها تنتج سنوياً 350 ألف طن سكر.

وأضاف “ أبو اليزيد ”، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن مصر بها طفرة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص صناعة السكر.

وأشار رئيس شركة الدلتا للسكر، إلى أن مصر تنتج سنوياً من قصب السكر، 900 ألف طن سكر، وأصبح هناك فى مصر 8 مصانع لمحصول بنجر السكر تنتج ما يقرب من 1.8 مليون طن سكر.

وتابع رئيس شركة الدلتا للسكر، أن مصر أصبحت تحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 90% و العام القادم مصر ستحققق اكتفاء ذاتيا كاملا من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.