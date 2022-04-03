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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل حماه وزوجته في 5 دقائق.. تفاصيل جديدة مثيرة بحادث مذبحة الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تجرد زوج من مشاعر الإنسانية، وأقدم على طعن حماه وزوجته بسكين، في نهار أول يوم رمضان، إثر حدوث خلافات بينهم، ليخيم الحزن علي الأسرة بعد مقتل الجد وآلام في واقعة هزت الشارع الإسماعيلي.

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وكشف أبناء الزوجة الضحية تفاصيل الجريمة الشنعاء، والتي وقعت في تمام العاشرة من نهار اليوم الأول للشهر الكريم، حيث وصل الزوج "المتهم" إلى منزل العائلة، والتقى بالضحية الأولى "حماه"، داخل محله للتنجيد وصناعة الستائر، وحدثت مشادة عنيفة بينهما، نتيجة عدم موافقة الزوجة والعائلة على عودة زوجته إليه بعد فراق استمر لثلاث سنوات، قام على أثرها المتهم بطعن الضحية بعدة طعنات نافذة أودت بحياته في الحال.

انتشال جثة شخص مجهول الهوية من ترعة الاسماعيلية بالقليوبية


بعدها، صعد المتهم إلى الطابق الرابع العلوي وتسلل إلى غرفة نوم زوجته وقام بطعنها بنفس السلاح المستخدم في الواقعة الأولى، بعد أن هدد أولاده بالقتل في حال منعه من دخوله على زوجته والتي كانت نائمة في هذا الوقت.

وكشفت الجدة أن سبب الخلاف هو رفض الزوجة العودة إلى زوجها والتي عانت من عصبيته وسوء معاملته لسنوات عديدة وقيامها بالإنفاق على أبنائها بعد فتح محل لصناعة الستائر، وتحريك دعوى خلع منه.
 
 

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