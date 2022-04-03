بخطوات سهلة .. علم أبنك حب الصيام وأهميته |فيديو

تحدثت الدكتورة منى شوقي، استشاري الموارد البشرية عن كيفية تعليم الأطفال الصيام بخطوات سهلة وبسيطة، قائلة :" بلاش نقول لأطفالنا أن احنا بنصوم رمضان عشان نحس بالفقراء احنا عايزين نربي أودلادنا وبناتنا أن رمضان له معنى أكبر من كده بكتير".

وأضافت "شوقي" خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" من تقديم الإعلامية دينا رامز والمُذاع على فضائية "صدى البلد"، :" رمضان فرصة كويسة اوي لتظبيط صحتنا ووقتنا و طاقتنا وده اللي هنشتغل عليه مع ابنائنا".





وفي سياق متصل، إذا كنت مهتما بتدريب أطفالك على الصيام أو بلغوا السن المطلوبة للصيام، فإليك بعض الطرق لتدريب طفلك على الصيام:

1. تهيئة عقل الطفل ونفسيته

يجب أن تحبب طفلك في الصيام وتهيئة نفسيته، وذلك ببعض القصص الدينية الصيام وفضل الصيام.

2 . الصوم جزء من اليوم وليس يوما كاملا

يمكن لطفلك أن يصوم جزءا من اليوم، فمثلا تخطَ وجبة الإفطار تمامًا وانتظر الغداء.

يمكنك أن تجعلهم يحاولون صيامًا جزئيًا، ويمكن لطفلك أن يستيقظ للسحور والصيام طالما أنه مريح لهم.

يمكن أن يكون الخيار الآخر هو الوجبات السريعة، وتجنب الطعام مع السماح بالماء / السوائل.

تذكر أن الأطفال مجرد أطفال، لذا خذ الأمر ببطء وانتبه لاحتياجاتهم على مدار اليوم.

3. اعرض مكافأة

طريقة أخرى رائعة لتشجيع الصيام هي تقديم مكافأة لكل صيام (أو صيام جزئي).

يمكنك منحهم هدية صغيرة، قد تكون الفكرة الممتعة هي نفخ بالون وإضافة لعبة صغيرة.

عندما ينتهي طفلك من الصوم، أطلق البالون لتكشف عن الجائزة.

4. اجعل الصيام ممتعا

هناك عدد قليل من الطابعات الرائعة المتاحة التي يمكنك استخدامها لتشجيع الصيام، حيث تتبع عمليات الصوم المكتملة (أو المحاولة).

5 - اطلب من أطفالك المساعدة

اجعل أطفالك يشاركون في كل ما يتماشى مع الصيام، سواء كان ذلك من أجل إعداد طاولة السحور أو الإفطار أو الخروج في المواعيد وتسليمها للجميع.

إن إشراكهم سيعزز فهمًا أفضل للخصائص والمآخذ على مدار اليوم ويسمح لهم بالاستقرار في إيقاع الصيام بشكل أسهل كثيرًا.

6. دعهم يفطرون بالطريقة التي يريدونها

حتى لو لم يكن أطفالك صائمين، اجعلهم يفطرون معك مع التمر قبل العشاء، فهذا سيساعدهم على فهم سنة الصيام، ويمكنك أيضًا البدء في تعليمهم دعاء الإفطار.

7 - امدح طفلك أمام المقربين

مدح طفلك يشجعه على الصيام ويرسخ حبه في عقله.





