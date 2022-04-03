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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تحتفل مع أطفال مستشفى 57357 بحلول شهر رمضان | صور

صدى البلد

وجه الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، بزيارة عدد من الطيارين وأطقم الضيافة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لأطفال مستشفى 57357 ؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

ووزع وفد مصر للطيران ، الهدايا التذكارية على الأطفال ومشاركتهم في أعمالهم الترفيهية والفنية والتقاط الصور التذكارية معهم متمنين لهم الشفاء التام والعاجل.


يأتي ذلك من منطلق الدور الريادي الذي تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران، والمسئولية المجتمعية التى تقع على عاتقها فى دعم وتشجيع كل من يحتاج للمساندة النفسية والمساعدة المعنوية خاصه الجيل الجديد من الأطفال.


وخلال الزيارة اصطحب فريق عمل من العلاقات العامة بالمستشفى وفد مصر للطيران في جولة تفقدية للاطلاع على أقسام وأجنحة المستشفى، والغرف العلاجية للأطفال، والصيدليات، والمعامل الحديثة 

وأشاد وفد مصر للطيران بالمستوى الطبي الذى تتميز به مستشفى 57357 ، بالإضافة إلى وجود فريق طبي وتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة، والذى يقوم بدوره على أكمل وجه.

وفى نهاية الزيارة تقدمت أسر الأطفال بالشكر لمصر للطيران على اهتمامها وحرصها الدائم على رفع الروح المعنوية لدى أطفالهم مما يساهم فى شفائهم بشكل أسرع.

كما تقدمت إدارة المستشفى بالشكر لمصر للطيران لدعمها المتواصل في تقديم كافة تسهيلات السفر ونقل الأطباء من داخل وخارج مصر لتقديم الخدمة الطبية لأطفال مستشفى 57357 كونها الناقل الرسمي للعلم والمعرفة .

جدير بالذكر أن مصر للطيران تحرص  علي تكرار هذه الزيارة لما تتركه من أثر نفسي إيجابي علي أطفال المستشفى والذين يحبون مهنة الطيران والضيافة الجوية ومن منطلق مسئوليتها المجتمعية علي مدي تاريخها حيث تأتي هذه الزيارة تزامنا مع مناسبة مرور 90 عاما علي إنشاء الشركة الوطنية.

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