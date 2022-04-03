كنت بكلم المنتجين ميردوش عليا.. متى تملك اليأس من أمير كرارة.. فيديو

أكد النجم أمير كراره، أنه بعد قيامة بالتمثيل والمشاركة في مسلسل ما فوجا أن المسلسل لم يكون قوي ولم يحقق أي شيء وبعدها شعرة أن ما فيش حد بيكلمني ولا المنتجين .

وأشار النجم أمير كرارة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه "كنت أتصل بالمنتجين ولا يقومون بالرد عليا وبعدها قررت إني همشي من مصر بسبب اليأس لأني مش عارف أعمل حاجة في مصر".

وتابع: " تحدثت مع صديق لي في الخارج من اجل توفير فرصة عمل وقال إلي أن لدية محل فارغ يمكن إن يفتح مطعم وقررت الرحيل ، ولكن جاء إلي منتج مسلسل "كلبش 1" وكان اسم المسلسل في البداية " 2 في كلبش " وقلت له أنا هسافر قالي جرب ومش هتندم " .

