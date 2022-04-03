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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"كانوا بيحبوا بعض"..آمال رمزي تكشف علاقة عبد الحليم حافظ بـ سعاد حسني

عبد الحليم حافظ وسعاد
عبد الحليم حافظ وسعاد حسني

قالت الفنانة آمال رمزي، إنها كانت من أشد المعجبين بـ العندليب "عبد الحليم حافظ"، وكانت تحضر له جميع تسجيلاته، معقبة: "مرة كنت رايحة عند سعاد حسني، لأننا كنا رايحين مع بعض التصوير، كانت بتصور في الأوضة اللي جنبي". 

وأضافت رمزي خلال لقائه ببرنامج "نص الحدوتة"، المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلة: "خلصت وروحتلها، لاقيتها بتعمل مونتاج لتسجيل عبد الحليم، وهو كان قاعد، لأنهم كانوا موجودين دايماً مع بعض في المونتاج".

وتابعت: " طبعاً كنت مذهولة بـ عبد الحليم، لأني كنت من أشد المعجبين به، وهو كان لطيف وظريف .. وقابلت عبد الحليم مرة تانية في بيت بليغ حمدي، لأننا كنا معزومين على الفطار، وكان معانا نجوى فؤاد، ومفيد فوزي، وفريد الأطرش".

ونوهت آمال رمزي إلى أن هناك صلة قرابة بينها وبين زوجة بليغ حمدي، مشيرة إلى علاقة سعاد حسني وعبد الحليم حافظ قائلة: "كانوا بيحبوا بعض، معرفش زمايل ولا لأ .. بس هما كانوا دايماً موجودين مع بعض.

آمال رمزي عبد الحليم حافظ سعاد حسني العندليب برنامج نص الحدوتة

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