عمرو أديب: العالم بيصوت من الأسعار .. والزيادات في الإمارات والكويت وألمانيا وفرنسا ..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن خلال الـ 10 أيام الماضية العالم كلة كان بيصوت من ارتفاع الأسعار ومنهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبهم زيادة 30% في أسعار الفواكه والأسعار .

واضاف عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر 2" ، إن مصر أيضا يوجد بها ارتفاع بالأسعار لأننا لدينا نفس المشكلة ، مؤكدا أن المواطنين المصريين تعبانين من الأسعار الغالية ، لافتا إلي أن بريطانيا الأن بها أكبر مستوى انخفاض بالمعيشة يصل إلى 50% منذ الخمسينيات .

وأوضح عمرو أديب، أن دولة الإمارات العربية والكويت وهم دولتين منتجتين للنفط قاموا الأسبوع الماضي برفع أسعار الوقود بأرقام متفاوتة.