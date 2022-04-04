عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "مذبحة مدنية".. موسكو تنكر الإدعاءات

الحرب بين اوكرانيا
الحرب بين اوكرانيا وروسيا

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب "مذبحة" في بلدة بوتشا ، فيما ردت الدول الغربية على صور الجثث هناك بدعوات لفرض عقوبات جديدة على موسكو.

ونفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأوكرانية ، قائلة إن اللقطات والصور التي تظهر جثثا في بوتشا كانت "استفزازا آخر" من قبل الحكومة الأوكرانية.

وظهرت الصور من البلدة الواقعة على بعد 37 كيلومترا شمال غربي وسط مدينة كييف بعد أن قالت أوكرانيا يوم السبت إن قواتها استعادت السيطرة على منطقة كييف بأكملها وحررت بلدات من القوات الروسية.

لقد أثاروا الغضب في أوكرانيا وخارجها ، مما زاد الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال زيادة احتمال فرض عقوبات غربية أخرى. 

وسعت الدول الغربية بالفعل إلى عزل روسيا اقتصاديًا ومعاقبتها على الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "مذبحة بوشا كانت متعمدة".

ووصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الصور بأنها "لكمة في القناة الهضمية" ، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن على روسيا أن تدفع ثمن "جرائم الحرب". قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستكثف العقوبات وكذلك الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز "بوتين وأنصاره سيشعرون بالعواقب" ، مضيفا أن الحلفاء الغربيين سيوافقون على مزيد من العقوبات في الأيام المقبلة.

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يناقش حظر استيراد الغاز الروسي - وهو خروج عن مقاومة برلين السابقة لفكرة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.

الخارجية روسيا وزير الخارجية بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية بوتين فلاديمير بوتين جونسون موسكو جرائم الحرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

الاختيار 3 الحلقة 2.. ماذا قال السيسي لرئيس المخابرات قبل الثأر للشهداء

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

ترشيحاتنا

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "مذبحة مدنية".. موسكو تنكر الإدعاءات

احتفالاتنا محبة وبهجة.. مارينا تحتفل مع طفليها بوليكاربوس وإسكلابيوس برمضان.. شاهد

اقتصاد الإمارات ..أرباح موانئ أبوظبي تقترب من 4 مليارات درهم خلال 2021

موعد أذان الفجر ووقت السحور والإمساك في ثالث ليالي رمضان 2022

مراهقة تثير الجدل بـ سيشن رعب.. اتعرفت بزومبي بورسعيد.. صور

أسعار النفط.. برنت يهبط ويسجل 103.21 دولار للبرميل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ