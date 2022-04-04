أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب "مذبحة مدنية".. موسكو تنكر الإدعاءات

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب "مذبحة" في بلدة بوتشا ، فيما ردت الدول الغربية على صور الجثث هناك بدعوات لفرض عقوبات جديدة على موسكو.

ونفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأوكرانية ، قائلة إن اللقطات والصور التي تظهر جثثا في بوتشا كانت "استفزازا آخر" من قبل الحكومة الأوكرانية.

وظهرت الصور من البلدة الواقعة على بعد 37 كيلومترا شمال غربي وسط مدينة كييف بعد أن قالت أوكرانيا يوم السبت إن قواتها استعادت السيطرة على منطقة كييف بأكملها وحررت بلدات من القوات الروسية.

لقد أثاروا الغضب في أوكرانيا وخارجها ، مما زاد الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال زيادة احتمال فرض عقوبات غربية أخرى.

وسعت الدول الغربية بالفعل إلى عزل روسيا اقتصاديًا ومعاقبتها على الغزو الذي بدأ في 24 فبراير.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "مذبحة بوشا كانت متعمدة".

ووصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الصور بأنها "لكمة في القناة الهضمية" ، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن على روسيا أن تدفع ثمن "جرائم الحرب". قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ستكثف العقوبات وكذلك الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز "بوتين وأنصاره سيشعرون بالعواقب" ، مضيفا أن الحلفاء الغربيين سيوافقون على مزيد من العقوبات في الأيام المقبلة.

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يناقش حظر استيراد الغاز الروسي - وهو خروج عن مقاومة برلين السابقة لفكرة فرض حظر على واردات الطاقة الروسية.