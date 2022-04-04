الأمر محسوم.. أحمد مرتضى: كل الأسماء التي ذكرها رئيس النادي سترحل عن الزمالك

شدد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك مرة أخرى، على أن كل الأسماء التي قال مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض إنها سترحل بنهاية الموسم سترحل بالفعل وأن هذا الأمر منتهي تماما.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة “أون تايم سبورتس”: "الأمر منتهي وبدون الحديث عن أسماء كل لاعب قال رئيس الزمالك إنه سيرحل عن النادي سيرحل بنهاية الموسم".

وأضاف: "أي لاعب في العالم له أكثر من 50 بديل والأمر بسيط، ومن سيرحل عن الزمالك سنضم بدلا منه لاعبا مميزا".

وأكمل: "كل الأسماء التي سترحل الزمالك هو من صنعها واسم الزمالك أكبر من أي لاعب".

وواصل: "اللاعب الذي سيساعد في الحصول على بطولة سنعطيه ما يريد، ومن يقصر فالخصومات أيضا موجودة".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عدم التجديد كل من محمد أبو جبل وأشرف بنشرقي وطارق حامد وعمر السعيد ومحمد أوناجم، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.