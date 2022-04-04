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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري البورسعيدي: الصيام أثر على الأداء أمام مازيمبي.. ولا نخشى أي منافس في الكونفدرالية

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

قال حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن ظروف الصيام أثر على أداء الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، في ختام مشواره بمرحلة المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف حسن عمار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لا يهتم بعدم تأهل فريقه متصدرًا لمجموعته، خاصة وأن الفريق الذي يرغب في حصد البطولة لا بد أن لا يخشى أي منافس.

وأكد حسن عمار، جاهزية المصري البورسعيدي لأي منافس من متصدري المجموعات الثلاثة بالكونفدرالية، مشددًا على دعم الإدارة للجهاز الفني واللاعبين للاستمرار في المضي قدمًا نحو التأهل إلى المرحلة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية.

واختتم تصريحاته، أن فريقه ينتظر أي منافس لمواجهته في ربع نهائي الكونفدرالية، ويأمل في حصد البطولة لإسعاد جماهير بورسعيد المتعطشة للبطولة.

حسن عمار المصري البورسعيدي مازيمبي الكونغولي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ربع نهائي الكونفدرالية جماهير بورسعيد

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