فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

تحتار العديد من السيدات خلال شهر رمضان في تقديم وجبات الإفطار، وتفضل الكثير منهن اختيار الأكلات الجديدة والمختلفة لتقديمها على مائدة الإفطار لأسرتها.

ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير اللازانيا مع الكوردن بلو والرواني كوجبة لذيذة وشهيه على الإفطار.

مقادير لازانيا باللحم المفروم

مكرونة

لحم مفروم

بصل

ثوم

طماطم

أعشاب

زيت

دقيق

زبدة

لبن

ملح

فلفل

سبانخ

فلفل ألوان

مرقة

صلصة طماطم

طريقة تحضير لازانيا باللحم المفروم

1- قومي بسلق شرائح اللازانيا في ماء مغلي وزيت

2- قطعي البصل مع الثوم والفلفل الألوان وضعيها في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة

3- ضعي اللحم المفروم والملح والفلفل وصلصة الطماطم والسبانخ الطازجة

4- ضعي الزبدة مع الدقيق واللبن لعمل الباشميل في حلة أخرى

5- ادهني الطاجن بالزبدة مع قليل من الباشميل، رصي شرائح اللازانيا وعليها الحشو ثم شرائح اللازانيا مرة أخرى وعليها الباشميل، وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

مقادير كوردن بلو

صدور دجاج

جبنة شيدر

لانشون مدخن

ملح – فلفل – ليمون دقيق – بيض لبن – بقسماط

زيت

طريقة تحضير كوردن بلو

1- افردي شرائح الدجاج باستخدام مطرقة اللحم ثم تبليها بالملح والفلفل ثم ضعي عليها شرائح اللانشون المدخن ثم شرائح الجبنة الشيدر

2- ضيفي عليها عصير ليمون ثم اغلقي الشريحة مثل الساندوتش

3- ضعي كل شريحة ملفوفة في الدقيق ثم في خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط وضعي فيها خلة خشب لتتأكدي من انها مغلقة جيدا

4- اقليها في زيت غزير حتى تحمر ثم قدميها

كوردن بلو

مقادير رواني

5 بيضات

125 جرام سكر

2 جرام ملح

2 جرام فانيليا

150 جرام دقيق ساميولينا

150 جرام دقيق أبيض

10 جرام بيكينج بودر

السيرب:

250 جرام سكر

250 مل ماء

نصف ليمونة

التزيين:

150 جرام مربى مشمش

100 جرام جوز هند أبيض

100 جرام جوز هند بني

طريقة تحضير رواني

1- أضريي البيض مع السكر والملح والفانيليا حتى يذوب السكر تماما

2- ثم أخلطي الدقيق مع الساميولينا والبيكنج باودر ثم اضيفي الخليط الجاف إلى السائل

3- اعجنيها حتى تتجانس تماما ثم ضعيها في قالب فرن مدهون بالزيت وادخلهيا فرن ساخن حتى تنضج

4- ضعي على النار مكونات السيرب حتى يعقد

5- بمجرد خروجها اضيفي اليها السيرب، ثم زينيها بالمربى وجوز الهند

رواني



