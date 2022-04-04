عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

لازانيا
لازانيا

تحتار العديد من السيدات خلال شهر رمضان في تقديم وجبات الإفطار، وتفضل الكثير منهن اختيار الأكلات الجديدة والمختلفة لتقديمها على مائدة الإفطار لأسرتها.

ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير اللازانيا مع الكوردن بلو والرواني كوجبة لذيذة وشهيه على الإفطار.

 

txt

جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير سمبوسك بالبطاطس

txt

صحي ومفيد.. طريقة تحضير خشاف بالفواكه

 

مقادير لازانيا باللحم المفروم

مكرونة 

لحم مفروم 

بصل 

ثوم 

طماطم 

أعشاب 

زيت 

دقيق 

زبدة 

لبن 

ملح 

فلفل 

سبانخ 

فلفل ألوان 

مرقة 

صلصة طماطم 

طريقة تحضير لازانيا باللحم المفروم

1- قومي بسلق شرائح اللازانيا في ماء مغلي وزيت

2- قطعي البصل مع الثوم والفلفل الألوان وضعيها في طاسة بها زيت ساخن على النار مع مكعب مرقة

3- ضعي اللحم المفروم والملح والفلفل وصلصة الطماطم والسبانخ الطازجة

4- ضعي الزبدة مع الدقيق واللبن لعمل الباشميل في حلة أخرى

5- ادهني الطاجن بالزبدة مع قليل من الباشميل، رصي شرائح اللازانيا وعليها الحشو ثم شرائح اللازانيا مرة أخرى وعليها الباشميل، وادخليها فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم قدميها.

مقادير كوردن بلو

صدور دجاج 

جبنة شيدر 

لانشون مدخن 

ملح – فلفل – ليمون دقيق – بيض لبن – بقسماط 

زيت 

طريقة تحضير كوردن بلو

1- افردي شرائح الدجاج باستخدام مطرقة اللحم ثم تبليها بالملح والفلفل ثم ضعي عليها شرائح اللانشون المدخن ثم شرائح الجبنة الشيدر

2- ضيفي عليها عصير ليمون ثم اغلقي الشريحة مثل الساندوتش

3- ضعي كل شريحة ملفوفة في الدقيق ثم في خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط وضعي فيها خلة خشب لتتأكدي من انها مغلقة جيدا

4- اقليها في زيت غزير حتى تحمر ثم قدميها 

 

كوردن بلو

 

مقادير رواني

5 بيضات 

125 جرام سكر 

2 جرام ملح 

2 جرام فانيليا 

150 جرام دقيق ساميولينا 

150 جرام دقيق أبيض 

10 جرام بيكينج بودر 

السيرب: 

250 جرام سكر 

250 مل ماء 

نصف ليمونة 

التزيين: 

150 جرام مربى مشمش 

100 جرام جوز هند أبيض 

100 جرام جوز هند بني 

طريقة تحضير رواني

1- أضريي البيض مع السكر والملح والفانيليا حتى يذوب السكر تماما

2- ثم أخلطي الدقيق مع الساميولينا والبيكنج باودر ثم اضيفي الخليط الجاف إلى السائل

3- اعجنيها حتى تتجانس تماما ثم ضعيها في قالب فرن مدهون بالزيت وادخلهيا فرن ساخن حتى تنضج

4- ضعي على النار مكونات السيرب حتى يعقد

5- بمجرد خروجها اضيفي اليها السيرب، ثم زينيها بالمربى وجوز الهند

رواني


 

الافطار مقادير لازانيا باللحم المفروم مقادير كوردن بلو مقادير رواني Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

ترشيحاتنا

امتحانات الرابع الإبتدائي الشهرية|اليوم.. الدراسات وتكنولوجيا المعلومات

سعر ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2022 ..صور

ماذا نتج عنها؟..الدولة توجه 270 مليار جنيه للتنمية الاقتصادية

طقس ثالث أيام رمضان|ارتفاع تدريجي في الحرارة والعظمى بالقاهرة 32

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

الاختيار 3 الحلقة الثانية| مشهد للتاريخ بين السيسي وطنطاوي.. وتخطيط شيطاني لـ الشاطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ