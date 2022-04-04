تسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف فيفو الرائدة Vivo X80

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق مجموعة هواتفها المميزة Vivo X80 من الفئة الرائدة، خلال الأيام القليلة بمواصفات جبارة حيث من المقرر أن تنافس هواتف شاومى وأوبو الرائدة.

وبحسب موقع Moneycontrol ، فإن سلسلة هواتف فيفو Vivo X80 القادمة ستنطلق ب 3 هواتف ذكية هى : الإصدار العادى Vivo X80 ، والإصدار المميز Vivo X80 Pro والنسخة الفائقة + Vivo X80 Pro .

وستأتي شاشة هواتف فيفو Vivo X80 بقياس 6.78 بوصة من نوع E5 AMOLED وبدقة عرض 1440 × 3200 بكسل، و جودة+ FHD الفائقة كما ستدعم الشاشة تقنية HDR، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، و تقنية DC-Dimming.

وستقدم هواتف فيفو Vivo X80 كاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5 ، من تصنيع شركة سامسونج المتخصصة في مجال الكاميرات، مع عدسة فائقة الدقة بمستشعر آخر مقاس 1 / 1.3 بوصة، مع ثبات VIS خماسي المحاور، مع كاميرا أخرى بدقة 12 ميجابكسل مع خاصية التقريب البصرى 2x مع مستشعر Sony IMX663 من تصنيع شركة سونى، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجا بيكسل.



وستعمل هواتف فيفو Vivo X80 بمعالج من نوع Dimensity 9000 SoC من شركة ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وستحتوى هواتف فيفو القادمة Vivo X80 على بطارية بقدرة 4000 مللى أمبير ، ن خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات 6 Wi-Fi و Bluetooth و GPS ، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.



