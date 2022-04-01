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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق وحش الهواتف الرائدة iQOO Neo 6

فيفو تعلن الموعد
فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق وحش الهواتف الرائدة iQOO Neo

أعلنت شركة فيفو الصينية الموعد الرسمي لإطلاق واحد من أفضل هواتفها من الفئة الرائدة، وهو هاتف iQOO Neo6 الذى سيقدم إمكانات جبارة مع أفضل معالج لهواتف الأندرويد من شركة كوالكوم.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن فيفو ستطلق هاتف فيفو iQOO Neo 6 في يوم 13 أبريل القادم في الصين، ولكن لم تؤكد الشركة على موعد طرح الهاتف في الاسواق العالمية، ولكن يتوقع صدوره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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وسيأتى هاتف فيفو iQOO Neo 6  بشاشة كبيرة منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED قياس 6.6  بوصة، ،مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بكسل وجودة + FHD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 ، ومقاومة للمياه والغبار، مع ثقب صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.  

iQOO Neo6 will be unveiled on April 13
 فيفو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق وحش الهواتف الرائدة iQOO Neo

وسيحتوي هاتف فيفو iQOO Neo 6  على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 واط ، مع شحن البطارية بنسبة 80 % في أقل من نصف ساعة، مع نظام التشغيل أندرويد 12 و واجهة المستخدم للسوفت وير OriginOS .

 

وسيعمل هاتف فيفو iQOO Neo 6  بمعالج من نوع   Snapdragon 8 Gen 1الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت. 
  

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