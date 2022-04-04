بالدولار.. سعر خرافي لـ حقيبة ياسمين صبري في رامز موفي ستار

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال لقائها في برنامج رامز موفي ستار، برنامج المقالب مع الفنان رامز جلال، بإطلالتها الكاجوال الأنيقة.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة كاجوال، مرتدية شيميز جينز أنيق، مع بنطال جينز كشف عن جمالها.

ياسمين صبري في برنامج رامز موفي ستار

ونسقت ياسمين صبري مع الإطلالة كوتشي باللون الأبيض، لتستكمل إطلالتها الكاجوال، وارتدت حقيبة كبيرة الحجم بتوقيع من ماركة Hermès العالمية، وبلغ سعرها على الويب سايت 58,392 ألف دولار.

سعر حقيبة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري بلمسات جمالية بسيطة، حيث وضعت أحمر الشفاه اللامع الذي يبرز جمالها، وتركت خصلات شعرها الأسود الطويل بإنسيابية تخطف الأنظار.