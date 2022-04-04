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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالدولار.. سعر خرافي لـ حقيبة ياسمين صبري في رامز موفي ستار

ياسمين صبري
ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، خلال لقائها في برنامج رامز موفي ستار، برنامج المقالب مع الفنان رامز جلال، بإطلالتها الكاجوال الأنيقة.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة كاجوال، مرتدية شيميز جينز أنيق، مع بنطال جينز كشف عن جمالها.

ياسمين صبري في برنامج رامز موفي ستار

ونسقت ياسمين صبري مع الإطلالة كوتشي باللون الأبيض، لتستكمل إطلالتها الكاجوال، وارتدت حقيبة كبيرة الحجم بتوقيع من ماركة Hermès العالمية، وبلغ سعرها على الويب سايت 58,392 ألف دولار.

سعر حقيبة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري بلمسات جمالية بسيطة، حيث وضعت أحمر الشفاه اللامع الذي يبرز جمالها، وتركت خصلات شعرها الأسود الطويل بإنسيابية تخطف الأنظار.

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