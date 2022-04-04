دورات مجانية لإعداد معلم الكبار من طلاب جامعة عين شمس "أونلاين"

يعلن مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، عقد دورات إعداد معلم الكبار لطلاب جامعة عين شمس "أونلاين" وذلك يومي السبت والأحد القادمين، ٩ و ١٠ إبريل ٢٠٢٢ من التاسعة إلى الحادية عشرة مساء عبر تطبيق "زووم".

وستجيب الدورة عن كل الأسئلة التي تراودكم، وهي:

١. إزاي أجمع الأميين وإزاي أجذبهم للتعلم؟

٢. إيه إجراءات فتح فصل محو الأمية؟

٣. مدة الدراسة قد إيه وهعلمهم إمتى وفين؟

٤. أعمل إيه لو مش عارف أجمع الأميين؟

٥. إزاي هعلمهم القراءة والكتابة والحساب؟

٦. إيه الحوافز اللي هاخدها من الجامعة والكلية ومركز تعليم الكبار وهيئة تعليم الكبار لما أنجح الأميين؟

٧.يا ترى ينفع أشترك في المشروع كذا مرة حتى بعد التخرج؟

٨. ممكن نشوف ونسمع زملاءنا الطلاب اللي فتحوا فصول علشان يحكوا لينا خبرتهم وتجربتهم؟

لكي تعرف الإجابة

متضيعش وقت والتحق بالدورة.

الدورة مجانية ولمدة يومين.