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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رعاية المبعوثين بعين شمس ينظم ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس 19 أبريل

نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس

 ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس IELTS “.

 

تحت رعاية الدكتور . محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور  حازم راشد عميد كلية التربية، تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كبري الجامعات الدولية.

 

تعقد ورشة العمل تحت إشراف الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، الدمتور عبد الناصر رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة حنان حلمي لطيف مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، د. عبد الله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة. تستهدف ورشة العمل طلاب الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

 

تعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 19 ابريل القادم في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا بقاعة الدكتور سعيد خليل بمقر كلية التربية جامعة عين شمس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

يحاضر بورشة العمل كلًا من  سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، و أسامة البيلي مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

 

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الأربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

 

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نائب رئيس جامعة عين شمس: نقدم الدعم والتسهيلات اللازمة لتطويع الأنشطة البحثية والأكاديمية

للمشاركة وتسجيل الحضور بورشة العمل، برجاء استيفاء استمارة التسجيل المتاحة في اللينك    https://forms.office.com/r/8ih86Wzvtw

مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس IELTS Jobs Education

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