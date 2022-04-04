إصابة 4 جنود في هجوم انتحاري شمالي العراق

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، إصابة 4 جنود في هجوم انتحاري جنوب مدينة الموصل الواقعة شمالي البلاد.

وقال المصدر الأمني ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن "4 جنود أصيبوا بجروح متفاوتة في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف عملية تفتيش في جبال "نويكيط" الواقعة جنوب مدينة الموصل شمالي العراق".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.

ويتزامن هذا الهجوم مع تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات الإرهابية على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.