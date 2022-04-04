أرخص 5 دراجات سكوتر في السوق المصري .. صور

اكتسبت الدراجات النارية وعلى رأسها فئة الـ"سكوتر"، شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، وخاصة بين فئة الشباب والفتيات، نسبة إلى العديد من المقاومات مثل سهول التنقل والاصطفاف، بالاضافة إلى استهلاكها المناسب للوقود، وتوفير الكثير من الوقت والجهد.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ أرخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر" داخل السوق المصري.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

1 - اس واى ام اوربت 2

حصلت الدراجة اس واى ام اوربت 2 على تصميم انسيابي مع محرك 150 سي سي، يعمل عبر تقنية الدفع الخلفي للعجلات، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، 2 من المقاعد، بالإضافة إلى مجموعة من المصابيح الأمامية مع إشارات الانتقال.

ويبلغ سعر دراجة اس واى ام اوربت 2 داخل السوق المصري 21.280 جنيه.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

2 - اس واى ام فيدل 2

دعمت الدراجة اس واى ام فيدل 2 بمحرك 150 سي سي، أوتوماتيكي النقلات، مع إمكانية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى تصميم خارجي انيق مع مصباح أمامي دائري الشكل، ومرايات جانبية، و مقعد يتسع لفردين.

وتأتي دراجة اس واى ام فيدل 2 بقيمة سعرية قدرها 23.470 ألف جنيه.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

3 - اس واى ام جيت 4

تحتوي الدراجة اس واى ام جيت 4 على مرايات جانبية و إشارات انتقال في منتصف مقبض التحكم من الناحية الأمامية، بالإضافة إلى مصباح أمامي بتصميم هندسي مميز، مع محرك 150 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

ويبلغ سعر الدراجة اس واى ام جيت 4 حوالي 23.883 جنيه.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

4 – كيمكو urban S

يأتي سكوتر كيمكو urban S بمحرك 150 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 10.6 حصانا، مقترن بناقل حركة CVT يعمل بالنظام الأوتوماتيكي، بينما يصل عزم الدوران إلى 11.3 نيوتن/متر، بالاضافة إلى خزان وقود بسعة 7.5 لتر، إلى جانب التصميم الخارجي الانسيابي.

ويبلغ سعر الدراجة كيمكو urban S 24.500 جنيه.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

5 – كيمكو kymco agility

زودت الدراجة كيمكو kymco agility بمحرك 150 سي سي، وآخر 200 سي سي، جميعهم يعمل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الرياضي، مع اللمسات الانسابية الخارجية، وإشارات انتقال جانبية وخلفية.

وتبدأ أسعار دراجة كيمكو kymco agility من 25.500 حتى 34.500 جنيه.