عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 دراجات سكوتر في السوق المصري .. صور

ارخص 5 دراجات سكوتر
ارخص 5 دراجات "سكوتر" بالسوق المصري

اكتسبت الدراجات النارية وعلى رأسها فئة الـ"سكوتر"، شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، وخاصة بين فئة الشباب والفتيات، نسبة إلى العديد من المقاومات مثل سهول التنقل والاصطفاف، بالاضافة إلى استهلاكها المناسب للوقود، وتوفير الكثير من الوقت والجهد.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ أرخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر" داخل السوق المصري.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

1 - اس واى ام اوربت 2 

 

حصلت الدراجة اس واى ام اوربت 2 على تصميم انسيابي مع محرك 150 سي سي، يعمل عبر تقنية الدفع الخلفي للعجلات، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء،  2 من المقاعد، بالإضافة إلى مجموعة من المصابيح الأمامية مع إشارات الانتقال.

 

ويبلغ سعر دراجة اس واى ام اوربت 2 داخل السوق المصري  21.280 جنيه.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

2 - اس واى ام فيدل 2 

 

دعمت الدراجة اس واى ام فيدل 2 بمحرك 150 سي سي، أوتوماتيكي النقلات، مع إمكانية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى تصميم خارجي انيق مع مصباح أمامي دائري الشكل، ومرايات جانبية، و مقعد يتسع لفردين.

 

وتأتي دراجة اس واى ام فيدل 2 بقيمة سعرية قدرها 23.470 ألف جنيه.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

3 - اس واى ام جيت 4 

 

تحتوي الدراجة اس واى ام جيت 4 على مرايات جانبية و إشارات انتقال في منتصف مقبض التحكم من الناحية الأمامية، بالإضافة إلى مصباح أمامي بتصميم هندسي مميز، مع محرك 150 سي سي، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

 

ويبلغ سعر الدراجة اس واى ام جيت 4 حوالي 23.883 جنيه.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

4 – كيمكو urban S

 

يأتي سكوتر كيمكو urban S بمحرك 150 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 10.6 حصانا، مقترن بناقل حركة CVT يعمل بالنظام الأوتوماتيكي، بينما يصل عزم الدوران إلى 11.3 نيوتن/متر، بالاضافة إلى خزان وقود بسعة 7.5 لتر، إلى جانب التصميم الخارجي الانسيابي.

 

ويبلغ سعر الدراجة كيمكو urban S  24.500 جنيه.

ارخص 5 دراجات من فئة الـ"سكوتر"

5 – كيمكو kymco agility

 

زودت الدراجة كيمكو kymco agility بمحرك 150 سي سي، وآخر 200 سي سي، جميعهم يعمل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى التصميم الخارجي الرياضي، مع اللمسات الانسابية الخارجية، وإشارات انتقال جانبية وخلفية.

 

وتبدأ أسعار دراجة كيمكو kymco agility من 25.500 حتى 34.500 جنيه.

دراجات الدراجات النارية ارخص 5 دراجات سكوتر السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

كهربا: ندمان لعدم استكمال طريق الاحتراف

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بسبب تعاونه مع موسكو.. روسيا تدعم عمدة ماريوبول الأوكرانية الجديد

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

بعد طلب أوكرانيا.. تحرك عاجل من أمريكا لتوثيق فظائع روسيا في بوتشا

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم ؟ أسرار لا تعرفها عن الشهر الكريم

البرلمان العربي يعزي جمهورية السودان في ضحايا مركب ولاية سنار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

فيديو

حاولت الانتحار بعد الانفصال.. منة عرفة تكشف العديد من أسرارها الشخصية

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

هيئة الأرصاد تحذر من موجة حارة غدا

هل فوائد البنوك وشهادات الاستثمار ربا؟ .. مفتي الجمهورية يجيب بالفيديو

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ