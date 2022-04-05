12 أبريل.. الأخطاء المنهجية بكتابة البحوث العلمية دورة تدريبية بجامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة الأخطاء المنهجية واللغوية الشائعة فى كتابة البحوث العلمية يومي الثلاثاء والأربعاء 12 : 13 أبريل 2022 من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه شاركت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي CDC جامعة حلوان في مؤتمر رواد 2022 للتخطيط الوظيفى والتأهيل لسوق العمل، تحت عنوان "طموحات الجمهورية الجديدة"، في ظل حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير كافة البرامج التى تعمل على تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، فى ضوء الرؤية المستقبلية التكاملية للدولة المصرية فى التخطيط والتفكير المستقبلى، لتوفير احتياجات الشباب المصري حيث تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من المبادرات من أجل ربط الشباب بسوق العمل.

وتأتى المشاركة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفي ظل دعم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة للشباب وطلاب الجامعة.

وشاركت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفى بجامعة حلوان CDC فى جلسة نقاشية حول دور مراكز التطوير الوظيفى بالجامعات المصرية فى دعم تنمية مهارات شباب الجامعات وحديثى التخرج.