عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم..غلق باب الالتماسات على ننائج الفصل الدراسي الأول بـ بنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، أنه تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة: “عربي تربوي- فرنسي عام- فلسفة عام وانتساب- علم نفس انتساب”، موضحة أنه تم فتح باب التقدم للالتماسات لطالبات رابعة أدبي (انتظام- انتساب- تربوي) حتى الثلاثاء 5 أبريل ولن ينظر إلى الالتماسات التى ترد بعد الموعد المحدد.

https://ums.asu.edu.eg/App

وأضافت الدكتورة أميرة عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه تم أيضا اعلان نتيجة رابعة اجتماع انتساب ورابعة أنثروبولوجيا انتظام علي اللينك التالي: Ums.asu.edu.eg .

txt

إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم العالي .. أفرع جامعات أجنبية وأهلية .. تقليل تكدس الطلاب بقاعات المحاضرات

txt

قوافل شاملة بجامعة عين شمس ضمن مبادرة حياة كريمة

txt

مد تلقي التماسات الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس حتى 7 أبريل

txt

سفراء المناخ: لا تنمية شاملة دون اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التغيرات البيئية

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب.

وافتتحت الدكتورة أميره يوسف عميد كلية البنات المعرض الذى اقامته طالبات الكلية، وأشادت بالأفكار الجميلة و المبدعة التى قدموها الطالبات وإن الفكرة الأساسية للمعرض قائمة على إعادة التدوير وأهميته في الحفاظ على بيئه  نظيفة غير ملوثة و لانه يقلل النفايات ويستفيد منها.
وشددت الدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب على أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية والذى يؤهل الطالبة لسوق العمل.

جدير بالذكر كشف الدكتور ضياء خليل المشرف العام على الابتكار والإبداع بجامعة عين شمس،  تفاصيل افتتاح أول مركز للابتكار وريادة الأعمال على مستوى الجامعات المصرية، من أجل خلق فرص عمل للطلاب والخريجين.

وقال ضياء خليل، إن المركز يبحث عن الابتكار والإبداع وريادة الأعمال"، موضحا أن المركز يسعى لتنظيم عملية الإبداع كي تكون بصورة مؤسسية داخل الجامعة، ويتم مساعدة الطلاب على تنفيذ الأفكار الإبداعية التي يقومون بالتفكير فيها.

وأضاف المشرف العام على الابتكار والإبداع بجامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع من خلال مركز الإبداع  والابتكار في الجامعة، لافتا إلي أي فكرة تؤدي إلى فائدة مجتمعية يقدم المركز لها الدعم، كما يقوم بتنظيم مسابقات لموضوعات محددة ونطرحها على الطلبة ، بالإضافة لتوفير دورات لمن يشارك في المسابقات  لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع.

وأكد الدكتور ضياء خليل المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، أن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من تطويره وتجهيزه تحت اشراف مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة ليشكل نقلة نوعية داخل الجامعة حتى تواكب جامعات الجيل الرابع.

جامعة عين شمس كلية البنات عميد كلية البنات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس Jobs Education فتح باب التقدم للالتماسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

طلاب تربية عين شمس في زيارة ميدانية لـ الغردقة

دورات مجانية لإعداد معلم الكبار من طلاب جامعة عين شمس "أونلاين"

بالبنية التحتية والبرامج المتطورة.. خبراء يكشفون أسباب تطور جودة التعليم العالي

انتهاء فعاليات ندوات مبادئ ونماذج محاكاة البورصة بتجارة عين شمس

ترشيحاتنا

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

أبو الغيط يكشف عن الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية على الدول العربية

دعاء قبل الفجر مستجاب .. 4 كلمات تجعل ذنوبك تتساقط كأوراق الشجر

محمد جمعة عن شائعة وفاة أحمد بدير: كلنا فاهمين مين بيعمل كده

محلل اقتصادي لبناني: بيروت يتحكم بها سياسيون ليس لهم ولاء للوطن.. فيديو

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواشر مبروكة.. الحريرة تزين المائدة المغربية في الشهر الكريم

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ