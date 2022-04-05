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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ردود فعل جيدة.. دياب عن مسلسل توبة: عمل شعبي.. ومازال التصوير مستمرا

دياب
دياب

 كشف الفنان دياب،  كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل " توبة " بطولة الفنان عمرو سعد المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال دياب في مداخلة هاتفية بالإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية  "المذاع على قناة " إم بي سي مصر 2 ": "مازال التصوير مستمرا، وسنستمر في التصوير لمدة أسبوعين مقبلين".

وأضاف دياب: "ردود فعل الجمهور جيدة حول المسلسل والحلقة الأولى من المسلسل كانت تمهيد للأحداث وبدأت الأحداث مع بداية الحلقة الثانية".

وأكمل دياب: "يشارك عدد كبير من الفنانين الكبار في المسلسل على رأسهم الفنان عمرو سعد".

ولفت دياب: "أقوم بتأدية دور شرير في المسلسل وهو مجرم مسجل خطر خرج بعد الحبس لمدة 7 سنوات"، مضيفا: "المسلسل شعبي ويتحدث بلغة الشارع".

دياب توبة عمرو سعد اخبار التوك شو التصوير

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