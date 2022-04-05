حلمي بكر: محمد رمضان عليه التوقف عن الغناء.. وعمرو دياب هو الكينج 

حل الموسيقار حلمي بكر، ضيفا على برنامج خط أحمر، عبر فضائية “الحدث اليوم”، وكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل الخاصة، ونستعرضها من خلال التقرير التالي.

محمد رمضان عليه التوقف عن الغناء

طالب الموسيقار حلمي بكر، الفنان محمد رمضان والفنانة هيفاء وهبي بالتوقف عن الغناء، لافتا إلى أن محمد رمضان يواصل نجاحه في الغناء الإيقاعي على حساب قيمته وموهبته القوية في التمثيل، فهو نجم كممثل.

كما شن الموسيقار حلمي بكر، خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم هجوما حادا على الفنان محمد عز، بسبب دخوله مجال الغناء، وطرحه أحدث أعماله الغنائية خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن صوته يضر بالمجتمع.

لم أتزوج سهير رمزي

نفى الموسيقار حلمي بكر، زواجه من الفنانة سهير رمزي وهي ذات 16 عاما، معلقا "دا ضد القانون أصلا، إنما خطبتها وهي عندها 16 سنة، واتجوزنا وعندها 21 سنة، واتطلقنا وعندها 24 سنة، إنما متجوزتهاش وهي قاصر".

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "حسنات سهير رمزي كتير جدا، وعشان كده أشيد بيها رغم الانفصال، وكل إنسان له أخطاء وحسنات، وإحنا أصدقاء عن بعد، مش لازم يكون التواصل بالتليفون".

لا يمكن أن أقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر

شن الموسيقار “حلمي بكر، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات عمر كمال بسبب تغييره كلمات في أغنية “بنت الجيران من “خمور وحشيش” إلى ”تمور وحليب”، في حفل أقامه ضمن موسم الرياض.

وأضافت حلمي بكر خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية الحدث اليوم، أنه لا يمكن أن أقبل اعتذاره بعد إهانته لمصر، في رقبتا كلنا هذه الإدانة ومن طالب بتبرئته سيُدان".

مقدرش أبطل مزيكا

قال الموسيقار حلمي بكر إنه لن يتوقف عن تقديم الألحان الموسيقية أبدا، "مقدرش أبطل مزيكا أبدا، وبيقولولي وأنت نايم صوابعك بتلعب، فما بالك وأنا صاحي".



وأضاف حلمي بكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لديه 300 أغنية جديدة وجاهزة، ولكنه لم يجد "من يستاهل أن يحصل عليها"، موضحا أن بعض المطربين أخبروه أن ألحانه صعبة "ومش أي حد يقدر يغنيها".

تراجع مستمر

قال الموسيقار حلمي بكر، إن رجل الأعمال نجيب ساويرس "عظيم" ولم ينجح من فراغ، وخانه التعبير عندما دافع عمن كان سيحيي حفله في مهرجان الجونة السينمائي.

وأشار إلى أن الدراما متأخرة جدا وتشهد تراجعا مستمرا، ومن سيء لأسوأ، مشيرا إلى أن الدراما تبيع مما يباع".

لست فوق النقد

قال الموسيقار حلمي بكر، إنه لا يمكن لأحد أن يجاوز الخطوط الحمراء أثناء تعامله معه في أي أمر، وحينما كنت أبدى رأيي في أحد المتقدمين لاختبارات اعتماده في الإذاعة كان الجميع يحترم كلمتي.

وأضاف حلمي بكر، خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنا لست فوق النقد ولكن بشرط الخبرة فهناك العديد من الأساتذة الكبار الذين انتقدوني مثل يحيى الموجي وإيهاب عبد السلام.

عمرو دياب هو الكينج

قال الموسيقار حلمي بكر، أنا لست فوق النقد ولكن بشرط الخبرة فهناك العديد من الأساتذة الكبار الذين انتقدوني مثل يحيى الموجي وإيهاب عبد السلام.

وتابع الموسيقار حلمي بكر، ان عمرو دياب هو الكينج لأنه يمتلك ذكاء شديد لم أره منذ الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ولديه حركة مميزة، مؤكدا أن محمد منير وعمرو دياب مغنيان ولا علاقة لهما بالطرب".