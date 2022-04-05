الصين تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ ظهور الجائحة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

فيما سجلت اللجنة 1173 إصابة محلية بالفيروس، و62 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

كما تم تسجيل إجمالي 15355 حالة جديدة بدون أعراض يوم الاثنين، ولا يزال 96803 مرضى بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 157378 حالة، مع بقاء عدد الوفيات عند 4638.

وأعلنت مدينة شنجهاي الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت إرسال أكثر من 38 ألف عامل طبي من مناطق مختلفة في البلاد، إلى شنجهاي للمساعدة في مكافحة تفشي مرض كورونا في المدينة.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية، عن المسؤولة في لجنة الصحة، جياو يا هوي، قولها: "إن أكثر من 11 ألفًا من العاملين الطبيين تولوا مسؤولية العمل في المستشفيات المؤقتة، بينما تولى أكثر من 23 ألفًا مسؤولية جمع عينات الحمض النووي، فيما جرى إرسال نحو 4 آلاف لدعم العمل في المختبرات المعملية للكشف عن الإصابة بـ(كوفيد-19)".

وأكدت جياو، حشد عدة فِرَق؛ لإجراء اختبارات الحمض النووي، بقدرة معالجة يومية تبلغ 2.38 مليون أنبوب اختبار.