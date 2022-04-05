النحاس يطلب التعاقد مع ربيعة.. والاتحاد يرصد مكافأة تحفيزية للفوز على الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن طلب عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، التعاقد مع رامي ربيعة، مدافع فريق الكرة بالأهلي، لتدعيم صفوف "سيد البلد" في الموسم الجديد.

وتابع شبانة في تصريحات تلفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC ، عماد النحاس طلب التعاقد مع رامي ربيعه لتدعيم صفوف الاتحاد في الصيف المقبل ، بعد علمه ان اللاعب طلب الرحيل في الموسم المقبل علي سبيل الاعارة لاي نادي للعودة لمستواه و للمشاركة اساسيا مع الفريق .

وأضاف شبانة:"محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رصد مكافأة للاعبي الفريق السكندري، تقدر ب ١٠ الالاف جنيه، حال تحقيق الفوز على الأهلي في مباراتهم المقبلة بالدوري".

ومن المقرر أن يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.