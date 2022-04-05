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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإجهاض الفائت.. العلامات والأسباب والتشخيص والعلاج

الإجهاض
الإجهاض

إلى أي مدى يمكن أن يكون لديك الإجهاض الفائت؟
ما الذي يسبب الإجهاض الفائت؟
ما هي علامات الإجهاض المفقود؟
كيف يتم تشخيص الإجهاض الفائت؟
ما هو علاج الإجهاض الفائت؟
كيف يمكنك التعافي من الإجهاض الفائت؟
كيفية التعامل مع الإجهاض الفائت؟
 

الإجهاض الفائت هو إجهاض صامت أو متأخر أو موت مبكر للجنين قبل 20 أسبوعًا من الحمل. يطلق عليه اسم الإجهاض المفقود لأنه يمكن أن يكون هناك عدد قليل من العلامات أو لا توجد علامات على الإطلاق ، وقد تشعر معظم النساء بالحمل بعد الإجهاض. قد يُظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية كيس الحمل مع جنين أو جنين غير قابلين للعيش.


يعتبر موت الجنين أو موت الجنين بسبب تشوهات خلوية  سببًا شائعًا للإجهاض المبكر الفائت قبل عشرة أسابيع من الحمل. من المستحيل الاستمرار في الحمل إذا كان الجنين غير قادر على الحياة. قد تحتاج إلى علاج طبي أو جراحي إذا لم يتم طرد منتجات الحمل بشكل طبيعي .

كشف موقع هيلثي عن أسباب وأعراض وتشخيص وعلاج وشفاء حالات الإجهاض الفائتة.

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إلى أي مدى يمكن أن يكون لديك الإجهاض الفائت؟


يمكن أن تحدث حالات الإجهاض الفائتة في أي وقت بعد الحمل قبل 20 أسبوعًا من الحمل. هناك نوعان من الإجهاض الفائت - الإجهاض الجنيني، يحدث الإجهاض الجنيني عندما لا يكون هناك نشاط قلبي في الجنين بطول خمسة سنتيمترات أو أكثر. إجهاض الجنين هو عدم وجود نشاط قلبي للجنين لمدة 7-20 أسبوعًا (10 ملم أو أكثر) .


ما الذي يسبب الإجهاض الفائت؟


تتشابه أسباب حالات الإجهاض الفائتة مع أنواع أخرى من الإجهاض التلقائي (الإجهاض) أو فشل الحمل المبكر. وهي تشمل :

تشوهات الكروموسومات الجنينية
البويضة التالفة أو الحمل الجنيني
أمراض الأم
تشوهات المشيمة
تشوهات جنينية
تشوهات الرحم


ما علامات الإجهاض المفقود؟


يمكن أن يكون الإجهاض المفقود بدون أعراض لدى معظم النساء. هذا هو السبب في أن العديد من النساء قد لا يعرفن أنهن تعرضن للإجهاض الفائت حتى الفحص التالي بالموجات فوق الصوتية.


قد يكون لدى بعض النساء إفرازات مهبلية بنية اللون ، بينما قد تشعر البعض بأنها غير عادية وغالبًا ما تلاحظ تلاشي أعراض الحمل مثل الغثيان والتعب. ومع ذلك ، قد تمر هذه التغييرات دون أن يلاحظها أحد في الأسابيع الأولى من الحمل.

على الرغم من أن انقطاع الطمث (قلة الدورة الشهرية) يمكن أن يكون موجودًا ، فهو أيضًا أحد أعراض الحمل ولا يمكن تمييزه في الأسابيع الأولى. يمكن أن تكون اختبارات الحمل في المنزل أو البول إيجابية على الرغم من حدوث الإجهاض الفائت. يمكنك طلب رعاية طبية إذا كنت تعانين من نقص في أعراض الحمل .


كيف يتم تشخيص الإجهاض الفائت؟


لا يكفي الفحص البدني والتاريخ لتشخيص الإجهاض الفائت نظرًا لعدم وجود علامات أو أعراض موثوقة. يوصي الأطباء عادةً بالتقييم المختبري واختبارات التصوير لتشخيص حالات الإجهاض المفقودة:

تنخفض مستويات موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية بيتا (beta-hCG) في الدم إذا كان الحمل غير قابل للحياة. في حالة الحمل القابل للحياة ، تزداد مستويات هرمون بيتا-قوات حرس السواحل الهايتية بمعدل يمكن التنبؤ به.
يمكن أن تساعد الموجات فوق الصوتية في الحوض أو الموجات فوق الصوتية عبر المهبل في تصور الحمل داخل الرحم غير القابل للحياة. في حالة الإجهاض ، لا يوجد دقات قلب ، ويبدو حجم الحمل أصغر مما ينبغي أن يكون حول هذه المرحلة.

لنفترض أن مستويات قوات حرس السواحل الهايتية أعلى من المستويات التمييزية ولم يظهر أي حمل في الموجات فوق الصوتية ؛ قد يبحث الطبيب عن الحمل خارج الرحم أو فقدان الحمل المبكر ويخطط لمزيد من التدخلات. يتم أيضًا تشخيص حالات الإجهاض الفائتة بشكل مختلف عن حالات الإجهاض غير المكتمل والإجهاض المهدّد .

 

ما علاج الإجهاض الفائت؟


معظم النساء اللواتي يعانين من الإجهاض الفائت في الأسابيع الأولى من الحمل قد يتعرضن للإجهاض بشكل طبيعي في غضون أيام أو أسابيع قليلة. عادة ، يُنصح بالتدبير التوقعي بنهج الانتظار والترقب لحالات الإجهاض الفائتة. ومع ذلك ، يوصى بالأدوية أو العلاج الجراحي إذا فشلت في تمرير الأنسجة الجنينية والمشيمة (نواتج الحمل) بشكل طبيعي.


تشمل خيارات العلاج لحالات الإجهاض المفقودة :

التدخلات الجراحية مثل الكشط بالشفط (الإجهاض بالشفط) أو التوسيع والكشط (D&C) s. يمكن القيام بهذه الإجراءات في العيادة الخارجية.
توصف أدوية مثل الميزوبروستول والميفبريستون (RU 486) لتفريغ الرحم لبعض النساء. غالبًا ما يوصى بهذا للنساء اللواتي يرفضن التدخلات الجراحية لأن العلاج الطبي يقتصر على التجارب السريرية.

على الرغم من أن الانتظار وتناول الأدوية يمكن أن يكونا ناجحين ، فقد يوصي الأطباء بإجراءات جراحية لأن العديد من النساء قد يحتجن إليها بسبب النزيف أو احتباس أنسجة الحمل.

قد تتلقى النساء السلبيات Rh (D) المصابات بشريك ذكور إيجابي Rh (D) جلوبيولين مناعي مضاد لـ D. ومع ذلك ، فإن خطر التمنيع الخيفي Rho (D) يكون أقل بعد الإجهاض الفائت. هذا غير ضروري إذا كان الأب أيضًا سلبي Rh (D).

 


كيف يمكنك التعافي من الإجهاض الفائت؟


قد يختلف وقت الشفاء لكل امرأة ، اعتمادًا على العوامل الفردية. يمكن لمعظم النساء التعافي جسديًا في غضون بضعة أسابيع أو شهر بعد الإجهاض. يعود الحيض عادة في غضون أربعة إلى ستة أسابيع بعد الإجهاض. يمكن أن يكون التعافي العاطفي أطول من الشفاء الجسدي في بعض الحالات.


المضاعفات نادرة بعد الإجهاض الفائت. يمكن ملاحظة انخفاض في مستويات الفيبرينوجين والنزيف إذا استمر الحمل غير القابل للحياة لأكثر من أربعة أسابيع. قد يعاني البعض من مضاعفات عملية تفريغ الرحم ، مثل فقدان الدم أو العدوى ، ولكن من النادر حدوث انثقاب الرحم والتصاق (التصاقات). يمكن أن يكون الشفاء أطول في حالة حدوث مضاعفات .


كيفية التعامل مع الإجهاض الفائت؟


لكل امرأة ، يمكن أن يكون الحزن بعد الإجهاض مختلفًا ووفقًا لوتيرته الخاصة. يمكن أن يساعد فهم أن معظم حالات فقدان الحمل المبكرة بسبب تشوهات الكروموسومات في التغلب على الحزن. يمكنك التحدث إلى مستشار لتحسين الشفاء العاطفي. يمكنك أيضًا طلب الدعم من مجموعات دعم فقدان الحمل المحلية أو عبر الإنترنت.


قد يكون التحدث مع الأصدقاء والعائلة والأشخاص الآخرين الذين عانوا من فقدان الحمل مفيدًا. يمكن للشركاء أيضًا دعم بعضهم البعض خلال الأوقات الصعبة. يجب على الأزواج أيضًا تجنب لوم بعضهم البعض على فقدان الحمل ؛ بدلاً من ذلك ، امنح الوقت والمساحة لبعضكما البعض خلال الأوقات الصعبة.

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