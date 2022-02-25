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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنسبة 1%.. مخاطر الإجهاض في الشهر الأول

مخاطر الإجهاض في
مخاطر الإجهاض في الشهر الأول

تزيد مخاطر الإجهاض  في الشهر الأول، وقبل الأسبوع الـ 20 من الحمل، ولكنه عادة ما يحدث  في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، لسوء الحظ، ما بين 10 و 15 بالمائة من حالات الحمل المعروفة تنتهي بالإجهاض.

 

مخاطر الإجهاض في الشهر الأول



وتعتبر مخاطر الإجهاض في الشهر الأول شائعة جدًا، ولا يمكن لحدوث الإجهاض  ان يجعل حدوثه أمر متكرر، ومع ذلك، فإن احتمال حدوث الإجهاض المتكررة منخفضة، ويحدث فقط في حوالي 1% من النساء.
 

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وأظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا، أن مخاطر الإجهاض في الشهر الأول تزيد لدى النساء اللواتي تعرضن للإجهاض المتكرر في الماضي. بالمقابل، تشير بعض الدراسات إلى أن الحمل المسبق الناجح يقلل من خطر الإجهاض في الحمل الحالي.
 

ويجب مراعاة العديد من العوامل التي تزيد من مخاطر الإجهاض في الشهر الأول، وهذا يشمل عمر الأم والحالات الطبية الأخرى الموجودة؛ حيث سيبدأ معظم الأطباء في البحث عن سبب بعد تعرض السيدة للإجهاض، وسيتضمن ذلك مراجعة تاريخك الطبي بالتفصيل وإجراء اختبارات معينة.
 

مخاطر الإجهاض المتكرر

 

وتعتبر الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل من الأسابيع 0 إلى 13، وتزيد مخاطر الإجهاض  حوالي 80 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى، وتقل مع مرور الثلاث شهور الاولى هذا الخطر؛ حيث يبلغ معدل الإجهاض من 1 إلى 5% فقط في الثلث الثاني من الحمل.

ويمكن أن تزيد مخاطر الإجهاض في الشهر الأول من 0 إلى 6%، وتمثل هذه الأسابيع الأولى أعلى مخاطر الإجهاض، ويمكن للمرأة أن تتعرض للإجهاض في الأسبوع أو الأسبوعين الأولين دون أن تدرك أنها حامل.

ويلعب العمر دورًا في عامل مخاطر الإجهاض في الشهر الأول؛ حيث أظهرت دراسة إلى أن المقارنة مع النساء الأصغر من 35 عام، والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 35 و 39 عامًا لديهن زيادة بنسبة 75 في المائة، والنساء في سن 40 وما فوق معرضات للخطر 5 مرات أكثر لخطر الإجهاض.

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