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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإنسانية في مشهد.. ضباط بالهند يقدمون الماء للقرود في حر الصيف|شاهد

ضباط قرود
ضباط قرود

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضابطين في ولاية ماهاراشترا بـ الهند ظهرا في أحد مقاطع الفيديو الإنسانية على الإنترنت يقدمون الماء للقرود العطشى من شدة الحر.

 

والجدير بالذكر أن رجال شرطة المرور المتمركزين في مالشيج جات على طريق مومباي أحمد أباد في الهند ظهروا وهم يحملون عدة زجاجات مياه لتقديمها للقرود التي تغامر بالخروج على الطريق من الغابات القريبة.

 

في مقطع فيديو للحادث المؤلم، يمكن رؤية ضابط شرطة يرتدي زيًا رسميًا يحمل زجاجة للقرد للسماح له بشرب الماء، في حين أمسك القرد الزجاجة بين يديه ليروي عطشه.

 

شاركت صفحة على إنستجرام تسمى StreetDogsofBombay مقطع الفيديو وكتبت: "تحية لشرطة مهاراشترا من أجل اللطف والإنسانية تجاه القرود الذين لا يستطيعون التعبير عن عطشهم تحت ولا يستطيعون إيجاد الماء، لذا يرجى إبقاء أوعية الماء خارج المنزل وحفظها من الحرارة لأجلهم".

 

انتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث على وسائل التواصل الاجتماعي وأعجب الناس بإحساس الشرطة باللطف والرحمة تجاه الحيوانات

https://www.instagram.com/reel/Cb13styDTmw/?utm_medium=copy_link

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