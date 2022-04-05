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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مين قال الحلقة 5 .. أحمد داش يستعيد مسروقاته وشقيقته تتعرض لموقف صعب

مين قال
مين قال

طرحت الحلقة الخامسة  من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip منذ قليل  ، حيث شهدت العديد من الاحداث.

حيث تمكن شريف “ أحمد داش ” من إستعادة الاشياء التى كانت قد سرقت منه من خلال صديقة التى كان على معرفة ببلطجى ، حيث ساعدهما فى هذا الأمر . 

أما شقيقة شريف “ ديانا هشام ” فقد تعرضت إلى موقف صعب خلال أولي أيام عملها فى المستشفى ، حيث حاول أحدى الاشخاص التعدي على مريض كانت تقوم بالكشف عليه ، مما جعلها تشعر بالرهبة والخوف .

أحداث الحلقات السابقة :

 

مين قال الحلقة 4:

 

شهدت الحلقة الحلقة الرابعة من مسلسل “ مين قال ” العديد من الاحداث كان ابرزها تعرض شريف “ أحمد داش ” للسرقة ، حيث تمكن عدد من البلطجية من سرقته خلال تواجده فى أحدى الاماكن للحصول على مواد لمشروعه الجديد .

أما جلال “ جمال سليمان ” فقد وجد قسط الجامعة فى غرفه ابنه شريف ، والذي اقنعه ان هذة الاموال كان قد أدخرها ، وقام الاول بتوصية والدته بايداع المبلغ باسمه فى البنك .

مين قال الحلقة 3:


وكانت الحلقة الثالثة من مسلسل مين قال قد شهدت العديد من الاحداث ومنها اتفاق شريف ( أحمد داش ) مع اصدقاءه علي ايجاد حلول للهروب من الجامعة وتنفيذ مشروعه ، وقد بدا بالفعل الذهاب الي اماكن بيع الورق والاتفاق علي الحصول علي كمية اولي لتنفيذ المشروع ، فيما اكتشف والده ان الاموال التي منحه اياها لتسديد قسط الجامعه مازال جزء منها في غرفته .  

اما شقيقة شريف ( ديانا هشام ) فقد حصلت علي عرض عمل من احدي المستشفيات الجديدة لتعمل دكتورة طواري ب ٢٥٠٠ جنيه وهو ما اثار اعتراضها. قبل ان تقوم العائلة باقناعها.

مين قال الحلقة 1:

وجاءت احداث الحلقة الأولي من مسلسل مين قال ليتم استعراض عائلة جلال هي الشخصية التي يلعبها الفنان جمال سليمان وزوجته وهو الدور الذي تجسده نادين ولديهما ابن ( أحمد داش ) و ابنه (ديانا هشام ) ، وشهدت الحلقة نجاح الابن شريف في الثانوية العامة ، وقد اصر والده علي دخوله كليه الهندسة فيما حاول الابن اقناعه برغبته في دخول كليه التجارة ، خاصة وانه يملك صفحة علي انستجرام لبيع بعض المنتجات. الا ان الأب اغصر وقام بدفع مصاريف له في كليه هندسة  باحدي الجامعات الخاصة .

وخلال الحلقة الاولي تم استعراض حياة مجموعة من اصدقاء شريف ( احمد داش ) والذين نجحوا في تخطي مرحلة الثانوية العامة ، ولكن كانت المفاجأه انهم سخروا منه حين حاول ان يشرح لهم رغبته في انتاج بعض من اثاث المنزل من خلال الورق .

مين قال الحلقة 4 .. أحمد داش يتعرض للسرقة

الحلقة 3 "مين قال"..ظهور هبة الأباصيري وجمال سليمان يعثر على قسط الجامعة

مسلسل مين قال  واحد من أهم المسلسلات الدرامية التى تعرض خلال الساعات القادمة ضمن الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 ، وتدور أحداث المسلسل فى أطار 15 حلقة فقط .


مسلسل مين قال  تدور أحداث مسلسل مين قال  حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

قصة مسلسل مين قال : 


تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعي الاخير الى دراسة التجارة . يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على راسهم  بطولة  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام .

مين قال احمد داش جمال سليمان رمضان 2022 شاهد VIP

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