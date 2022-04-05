العراق.. ضبط 22 شاحنة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الثلاثاء، ضبط (22) شاحنة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنطقة الوسطى.

وذكر بيان للهيئةوفقا للسومرية نيوز، أن"مديرية جمرك المنطقة الوسطى وبجهود استثنائية ومتميزة متمثلة بمدير المنطقة وكوادر قسم التحري ومكافحة التهريب تمكنت من ضبط (22) شاحنة مخالفة لشروط و ضوابط الاستيراد".

وأضاف ان "الشاحنات محملة بمواد متنوعة (اجهزة كهربائية ادوات احتياطية سيراميك بطاريات اثاث منزلي احذية كهربائيات مستعملة انابيب حليب اطفال ملصقات ملونة مقاطع المنيوم)".

وكان قد أعلن مصدر أمني عراقي، أمس الإثنين، إصابة 4 جنود في هجوم انتحاري جنوب مدينة الموصل الواقعة شمالي البلاد.

وقال المصدر الأمني ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية إن "4 جنود أصيبوا بجروح متفاوتة في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف عملية تفتيش في جبال "نويكيط" الواقعة جنوب مدينة الموصل شمالي العراق".

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خلية الإعلام الأمني العراقي القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين الواقعة شمال العاصمة بغداد.

ويتزامن هذا الهجوم مع تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات الإرهابية على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.