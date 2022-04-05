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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأكيدا لـ «صدى البلد».. شقيقة سمير صبري: سجل الفوازير من ديسمبر الماضي

سمير صبري
سمير صبري

نفت عنايات صبرى، شقيقة الفنان الكبير سمير صبري، قيام شقيقها بتسجيل الفوازير التى تذاع بصوته حاليا على محطة الأغاني.

وأكدت عنايات صبري أن تلك الفوازير تم تسجيلها فى شهر ديسمبر الماضى، وأنه لم يسجل أى أعمال فنية من داخل المستشفى خلال فترة تواجده به.

وكان موقع “صدى البلد” كشف خلال الأيام الماضية حقيقة تسجيل الفنان سمير صبري حلقات من فوازير “سمير مع مين” خلال الأيام الماضية، حيث كشفت مصادر أن إذاعة الأغاني طرحت فوازير “سمير بيكلم مين”، والتي يقدمها الفنان سمير صبري، وذلك بعد تأجيل إذاعتها العام الماضي.

وتعتمد فكرة الفوازير التي يقدمها الفنان سمير صبري على إجراء حوار مع الضيف دون الكشف عن هويته، على أن يقوم المستمع بتحديد هويته من خلال نبرة صوته.

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وزار الإعلامي عمرو الليثي، الفنان سمير صبري في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي وآخر تطورات الأزمة التي مر بها.

ونشر الليثي عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” صورة خلال زيارته للفنان سمير صبري في المستشفى وكتب قائلا: "‏الحمد لله اطمنت على أستاذنا الكبير ‎#سمير_صبري وأسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".

 

سمير صبري الفنان سمير صبرى الإعلامي عمرو الليثي رمضان 2022 art entertainment

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