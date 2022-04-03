عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نقله إلى المستشفى.. سمير صبري يكشف تطورات حالته الصحية

سمير صبري
سمير صبري

كشف الفنان سمير صبري تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى واستعداده لإجراء عملية جراحية.

 وقال الفنان الكبير “:الحمد لله بصحة جيدة ولكنني مازلت في المستشفى ، والحالة الصحية أفضل وفي تقدم كبير".

واضاف صبري خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي شريف الليثي ببرنامجه الإذاعي  "ع اللوكيشن" علي راديو هيتس  ان دخولي الفن كان قدر عجيب جداً لأني جار عبدالحليم حافظ ووقفته عند الاسانسير ، وقلت له انت بتصور فيلم حكاية حب و عاوز احضر التصوير.

وتابع صبري وبالفعل ذهبت مع عبدالحليم و في مشهد اغنية "بحلم بيك انا بحلم بيك " و دخلت في مشهد كوبليه اد ما عمري يطول لنص دقيقة و دي اول مرة  اظهر علي الشاشة في شارع الفن ، وان بدايتي الحقيقية في الاذاعة.

رغم مرضه.. سمير صبرى يفاجئ جمهوره بفوازير “سمير مع مين”

مديرة أعمال سمير صبري: لم يسجل حلقات جديدة من الفوازير فى المستشفى

واشار لم اكن اعرف هل سأنجح ام لا ومدي نجاحي  الا انني كنت غاوي الفن تمثيل و اذاعة و غناء ، وتم اختياري بطل في مسلسل "عسل المر "مع شمس البارودي من الاذاعة


ووجه صبري نصيحة لكي تنجح يحب ان تكون متجدداً دائما و مطلعاً دائماً و تقرأ كثيراً و تعرف الجديد في الاذاعة و التلفزيون و السينما

واوضح انني وقعت في مطبات وتحديات ونجحت وفشلت ، لكن الفشل علمني النجاح و كل ماقع باطلع منه بارادة قوية و ايمانية و وان تحب ما تعمل و تعمل ما تحب

واضاف ان النقلة في حياتي عندما ابلغني  عمار الشريعي اننا سنقوم بانشاء فرقة غنائية وتحولت لفرقة استعراضية و سافرنا جميع انحاء العالم

واوجه الشكر لله  انني عشت الزمن الجميل و ربنا حققلي كل امنياتي و عشت عشان اشوف مصر و الرئيس السيسي بينقذنا  ورجعنا لافريقيا مرة ثانية

واشار انني لم اكن اتخيل كل هذا الحب والدعم في ازمتي الصحية ، وان الخير موجود دور عليه هتلاقيه.

 

الحالة الصحية شمس البارودي عمار الشريعي سمير صبري عبدالحليم حافظ الفنان سمير صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

الاختيار3 الحلقة 1.. ياسر جلال يجسّد شخصية الرئيس السيسي

احترمي عمرك واحتشمي | إلهام شاهين ترد على هجوم مي العيدان ..فيديو

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

مناسبة للتأمل والسمو.. بايدن يقتبس آية من القرآن لتهنئة المسلمين بشهر رمضان

موضوعات متعلقة

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 1.. روبي تساعد حبيبها بتهريب الماس ومى عمر متهمة بقتل والدها

أجواء كوميدية بكواليس مسلسل مكتوب عليا .. فيديو

مسلسلات رمضان 2022 ..تعرف على مواعيد عرض رانيا وسكينة

مسلسلات رمضان 2022 .. تعرف على مواعيد عرض جزيرة غمام

سبب عدم إخراج ويل سميث من حفل الأوسكار بعد صفع كريس روك

أنا.. آدم يعود في رمضان بتتر بابلو

سهير رمزي تصنع الكنافة عند البائع .. ذكريات الفنانة في رمضان |شاهد

مسلسلات رمضان 2022.. مواعيد عرض "دايما عامر"

ترشيحاتنا

السمك أبرزها.. أطعمة تقي من سرطان القولون

صلاح أدم: نمتلك رغبة قوية للفوز على الأهلي.. فيديو

سامسونج تطلق هاتف Galaxy جديد بسعر منافس وبطارية كبيرة

الجيش الأوكراني : حدة الهجمات الجوية والصاروخية من جانب روسيا تراجعت

ليهم فضل عليّ..أمير كرارة: «طارق نور وميلاد أبي رعد علموني إزاي أبقى مذيع»|فيديو

وزير الأوقاف: مسلسل الاختيار كاشف لـ غدر وخيانة وتآمر الجماعة الإرهابية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باتشاي كريم.. تعرف على التكافل بالصين بين 130 مليون مسلم في رمضان

ميريام فارس تتلقي انتقادات بسبب ملابسها في أحد الاعلانات:«غير مناسبة لشهر رمضان»|شاهد

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية قبرص

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

فيديو

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

تعرف على الفئات الممنوعة من الصيام في رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ