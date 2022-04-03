بعد نقله إلى المستشفى.. سمير صبري يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الفنان سمير صبري تطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى واستعداده لإجراء عملية جراحية.

وقال الفنان الكبير “:الحمد لله بصحة جيدة ولكنني مازلت في المستشفى ، والحالة الصحية أفضل وفي تقدم كبير".

واضاف صبري خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي شريف الليثي ببرنامجه الإذاعي "ع اللوكيشن" علي راديو هيتس ان دخولي الفن كان قدر عجيب جداً لأني جار عبدالحليم حافظ ووقفته عند الاسانسير ، وقلت له انت بتصور فيلم حكاية حب و عاوز احضر التصوير.

وتابع صبري وبالفعل ذهبت مع عبدالحليم و في مشهد اغنية "بحلم بيك انا بحلم بيك " و دخلت في مشهد كوبليه اد ما عمري يطول لنص دقيقة و دي اول مرة اظهر علي الشاشة في شارع الفن ، وان بدايتي الحقيقية في الاذاعة.

واشار لم اكن اعرف هل سأنجح ام لا ومدي نجاحي الا انني كنت غاوي الفن تمثيل و اذاعة و غناء ، وتم اختياري بطل في مسلسل "عسل المر "مع شمس البارودي من الاذاعة



ووجه صبري نصيحة لكي تنجح يحب ان تكون متجدداً دائما و مطلعاً دائماً و تقرأ كثيراً و تعرف الجديد في الاذاعة و التلفزيون و السينما

واوضح انني وقعت في مطبات وتحديات ونجحت وفشلت ، لكن الفشل علمني النجاح و كل ماقع باطلع منه بارادة قوية و ايمانية و وان تحب ما تعمل و تعمل ما تحب

واضاف ان النقلة في حياتي عندما ابلغني عمار الشريعي اننا سنقوم بانشاء فرقة غنائية وتحولت لفرقة استعراضية و سافرنا جميع انحاء العالم

واوجه الشكر لله انني عشت الزمن الجميل و ربنا حققلي كل امنياتي و عشت عشان اشوف مصر و الرئيس السيسي بينقذنا ورجعنا لافريقيا مرة ثانية

واشار انني لم اكن اتخيل كل هذا الحب والدعم في ازمتي الصحية ، وان الخير موجود دور عليه هتلاقيه.