مديرة أعمال سمير صبري : لم يسجل حلقات جديدة من الفوازير فى المستشفي

نفت مديرة اعمال الفنان سمير صبري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، تسجيل الفنان سمير صبري أى حلقات جديدة من فوازير “ سمير مع مين ” ، فى المستشفى التى دخلها أثر تعرضه الى أزمة صحية .

وكان موقع صدي البلد قد كشف خلال الساعات الماضية حقيقة تسجيل الفنان سمير صبري حلقات من فوازير سمير مع مين خلال الايام الماضية ، حيث كشفت مصارد ان إذاعة الأغاني طرح فوازير سمير بيكلم مين ، والتى يقدمها الفنان سمير صبري ، وذلك بعد تأجيلها إذاعتها العام الماضي.

وتعتمد فكرة الفوازير التى يقدمها الفنان سمير صبري على اجراء حوار مع الضيف دون الكشف عن هويته، على أن يقوم المستمع بتهديد هويته من خلال نبرة صوته.

وكان قد زار الإعلامي عمرو الليثي الفنان سمير صبري في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي وآخر تطورات الأزمة التي مر بها.



ونشر الليثي عبر حسابه الشخصي علي انستجرام صورة خلال زيارته للفنان سمير صبري في المستشفى وكتب قائلا: "‏الحمد لله اطمنت على أستاذنا الكبير ‎#سمير_صبري و أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل".

يعيش الفنان سمير صبري حالة معنوية مرتفعة، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على حالته الصحية التى تشهد تحسنا كبيرا قبل إجراء عملية جراحية فى القلب.

وقالت شادية، شقيقة سمير صبرى، فى تصريح لـ “صدى البلد”، إن حالته جيدة وتتحسن بشكل ملحوظ، وكذلك حالته المعنوية مرتفعة للغاية بعد أن وجد حالة الحب الكبيرة فى عيون محبيه والمسئولين.

وأضافت شقيقة سمير صبرى: “حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائى لإجراء عملية القسطرة فى القلب، والتى كان من المقرر أن يجريها منذ فترة قصيرة، ولكن الأطباء قرروا تأجيلها”.