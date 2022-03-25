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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أزمته الصحية.. عمرو الليثي يزور سمير صبري في المستشفى.. صورة

سمير صبري وعمرو الليثي
سمير صبري وعمرو الليثي

 


زار الاعلامي عمرو الليثي الفنان سمير صبري في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي وآخر تطورات الأزمة التي مر بها.


ونشر الليثي عبر حسابه الشخصي علي انستجرام صورة خلال زيارته للفنان سمير صبري في المستشفى وكتب قائلا: "‏الحمد لله اطمنت على أستاذنا الكبير ‎#سمير_صبري و أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل"

يعيش الفنان سمير صبري حالة معنوية مرتفعة، وهو ما يؤثر بشكل إيجابى على حالته الصحية التى تشهد تحسنا كبيرا قبل إجراء عملية جراحية فى القلب. 

وقالت شادية، شقيقة سمير صبرى، فى تصريح لـ “صدى البلد”، إن حالته جيدة وتتحسن بشكل ملحوظ، وكذلك حالته المعنوية مرتفعة للغاية بعد أن وجد حالة الحب الكبيرة فى عيون محبيه والمسئولين. 

وأضافت شقيقة سمير صبرى: “حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائى لإجراء عملية القسطرة فى القلب، والتى كان من المقرر أن يجريها منذ فترة قصيرة، ولكن الأطباء قرروا تأجيلها”

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IMG_٢٠٢٢٠٣٢٥_٠٥٣٨٢٨
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عمرو الليثي عملية جراحية تطورات الأزمة الفنان سمير صبرى يزور سمير صبري حالته الصحي

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