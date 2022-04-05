محافظ بورسعيد يتابع سير العمل داخل الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة سير وانتظام العمل داخل الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، وذلك بحضور اللواء محمد أبو بكر رئيس الجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد وعدد من العاملين بالجهاز التنفيذي.

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة للحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا أن يعاد على الأمة الإسلامية ومصرنا بالخير والرخاء، واستعرض محافظ بورسعيد عددا من ملفات عمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، موجها بتكثيف العمل و تطوير مستوى الأداء بما يساهم في إنجاز الأعمال.

ووجه اللواء عادل الغضبان باستمرار العمل في ميكنة كافة إدارات الجهاز التنفيذي لمنطقة بورسعيد الحرة و الاعتماد على النظام التكنولوجي والرقمي بشكل كلي و الابتعاد عن الأساليب النمطية والتقليدية لتحقيق سرعة وتطوير الأداء، وذلك بما يتماشى مع التطور الرقمي الذي طبقته المحافظة في جميع القطاعات.

وفى سياق آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم صباحا، عددا من السيارات والأجهزة التابعة للمحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها بعد أن كانت متهالكة، وذلك بما يوفر المزيد من المعدات التي تساهم في الارتقاء بخدمات النقل بالمحافظة ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد وبحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، ومسئولي الجراج

وأطلع محافظ بورسعيد على وسائل المواصلات التي تم رفع كفاءتها من الداخل وتأكد من صلاحيتها للعمل على أعلى مستوى، كما أكد محافظ بورسعيد أن الأتوبيس التي تم رفع كفاءته يسع 50 راكب ويضاف لمنظومة النقل الداخلي ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل باستمرار على صيانة و تطوير كافة المعدات والوسائل الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه، كما وجه محافظ بورسعيد بالبدء في تشغيل وسائل المواصلات التي تم رفع كفاءتها، وتحديد خط السير الخاص بها لخدمة المواطنين و قطاع النقل بالمحافظة.