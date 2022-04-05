آخر تطورات الخلاف بين مقدم حفل الأوسكار وسيمث .. شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرا بعنوان 15 مليون دولار ونزول حلبة ملاكمة لحل خلاف سميث وروك.

وتناول التقرير، أنه لتسوية الخلاف بين ويل سميث نجم هوليوود، ومقدم الحفل كريس روك، بعد الصفعة المدوية بحفل الاوسكار، قام منظم مباريات الملاكمة "جيك بول" بعرض مبلغ ١٥ مليون دولار لكلا ً من الممثلين الأمريكيين.

وقدم "بول" هذا العرض بشرط دخول حلمة الملاكمة وخوض نزال لحل الخلاف بينهما، فى شهر أغسطس.

ومن بعدها ضجت وسائل التواصل الاجتماعي ،بالصفعة التى وجهها سميث لروك، بعد سخريته من شعر زوجه على مسرح حفل الاوسكار أثناء تقديمه.